رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني يجدد تأكيد التزام إسلام أباد بتعزيز علاقاتها مع واشنطن

جدد رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني يوسف رضا جيلاني التأكيد على التزام إسلام أباد بتعزيز علاقاتها طويلة الأمد مع واشنطن، وذلك خلال لقائه القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية في مدينة "لاهور" ستيتسون ساندرز .

وتبادل الجانبان - حسبما نقل راديو باكستان في نسخته الإنجليزية اليوم /الأحد/ - وجهات النظر حول عدد من القضايا التي تتعلق بالعلاقات الباكستانية-الأمريكية في مجالات مختلفة أبرزها التجارة والاستثمار والسلام والأمن الإقليميين.

وشدد رضا جيلاني على أهمية توسيع نطاق التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والمعادن والصحة والتعليم والزراعة.

كما أعرب عن تقديره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته لثقتهما في دور باكستان البناء من أجل تعزيز السلام الإقليمي والدبلوماسية.