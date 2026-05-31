داء كرون.. أعراضه وطرق التخفيف منه

يُعد داء كرون من الأمراض المزمنة التي تسبب التهابًا في الجهاز الهضمي، ويمكن أن يؤثر على أي جزء منه.

وتختلف الأعراض من شخص لآخر حسب المنطقة المصابة.





ومن أبرز أعراض داء كرون:

-ألم في الجزء السفلي الأيمن من البطن.

-قرح الفم.

-الإسهال.

-الشعور بالتعب والإرهاق.

-الحمى.

-الغثيان والقيء.

-تغير الشهية.

-فقدان الوزن.





ولا يوجد علاج نهائي لمرض كرون، لكن تهدف العلاجات المتاحة إلى تقليل الالتهاب، وتخفيف الأعراض، وتقليل فرص تكرار النوبات. وقد يشمل العلاج استخدام الأدوية، أو الجراحة، أو المكملات الغذائية.





الوسائل الطبيعية تساعد في التحكم بالأعراض بجانب العلاج الموصوف من الطبيب، ومنها:





١-تعديل النظام الغذائي:

أثناء نوبات المرض، يُفضل تجنب الأطعمة الغنية بالألياف، و منتجات الألبان، والسكريات، والأطعمة الدهنية أو الحارة. وبين النوبات، يمكن التركيز على شرب كمية كافية من الماء، وتناول وجبات صغيرة، وطهي الطعام بالسلق أو التبخير بدلًا من القلي، مع تدوين الأطعمة وتأثيرها على الأعراض.

٢-تغيير بعض العادات اليومية:

قد يساعد الإقلاع عن التدخين، وممارسة التأمل واليقظة الذهنية، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة، في تحسين الأعراض.



المصدر

dailymedicalinfo