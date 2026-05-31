وزير الشئون الخارجية الهندي يبحث مع رئيس ميانمار سبل تعزيز العلاقات بين البلدين

اجتمع وزير الشئون الخارجية الهندي "إس . جايشانكار" مع رئيس ميانمار "يو مين أونج هلاينج" الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية للهند تستغرق أربعة أيام.

وقال الوزير الهندي - في تدوينة نشرها على منصة /إكس/ اليوم - "لقد سعدت بزيارة رئيس ميانمار يو مين أونج هلاينج" في مقر إقامته بنيودلهي أثناء زيارته الرسمية للهند، وقد أعربت له عن تقديرنا لمشاعره الإيجابية إزاء مسألة تعميق التعاون الثنائى الراسخ بيننا".

وأضاف" إننا نتطلع إلى اجتماع رئيس ميانمار مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي لبحث سبل دفع شراكتنا إلى الأمام من أجل تحقيق السلام والتقدم والرخاء".