رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

البنك المركزي: 15.9 تريليون جنيه رصيد الودائع البنكية بنهاية 2025

محمد يحيي

ارتفع إجمالي ودائع البنوك إلي 15.9 تريليون جنيه في ديسمبر الماضي مقابل 15.7 تريليون جنيه في نوفمبر السابق ومقارنة بـ15.44 تريليون جنيه في أكتوبر السابق لهما.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع الودائع الحكومية إلي 3.125 تريليون جنيه في ديسمبر السابق مقابل 3.1 تريليون جنيه في نوفمبر 2025 ومقارنة بـ 3.001 تريليون جنيه في أكتوبر من نفس العام.

تفاصيل الودائع

تضمن الودائع الحكومية بالعملة المحلية لنحو 2.64 تريليون جنيه في ديسمبر السابق مقابل 2.613 تريليون جنيه في نوفمبر 2026 ومقارنة بـ2.54 تريليون جنيه في أكتوبر الماضي.

وسجلت الودائع الحكومية بالعملة الأجنبية 483.701 مليار جنيه في ديسمبر 2025 مقابل 458.142 مليار جنيه في نوفمبر 2026 ومقارنة بـ458.72 مليار جنيه في أكتوبر السابق.

وصلت الودائع غير الحكومية إلي 12.8 تريليون جنيه في ديسمبر 2025 مقابل 12.62 تريليون جنيه في نوفمبر من نفس العام ومقارنة بنحو 12.44 تريليون جنيه في أكتوبر 2025.

وسجلت الودائع بالعملة المحلية إلي 9.7 تريليون جنيه في ديسمبر 2025 مقابل 9.5 تريليون جنيه في نوفمبر 2025 ومقارنة بـ9.34 تريليون جنيه في أكتوبر الماضي.

