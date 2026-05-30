الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

خماسية ذهبية تزين مشاركة الإمارات في بطولة آسيا لألعاب القوى بهونج كونج

أ ش أ

سطر أبطال الإمارات ليلة تاريخية جديدة في سجل ألعاب القوى، بعدما نجح المنتخب الإماراتي في حصد ثلاث ميداليات ذهبية خلال منافسات بطولة آسيا الثانية والعشرين لألعاب القوى تحت 20 سنة، في إنجاز قاري لافت أكد الطفرة الكبيرة التي تعيشها ألعاب القوى الإماراتية، والحضور القوي للمواهب الشابة القادرة على المنافسة في أكبر المحافل الآسيوية.

وجاءت الذهبية الثالثة عبر العداءة الإماراتية مريم كريم التي تألقت بصورة استثنائية في نهائي سباق 400 متر حواجز للسيدات، بعدما قدمت سباقاً قوياً أظهرت خلاله شخصية بطلة تمتلك الثقة والتركيز والقدرة على إدارة مجريات السباق بكفاءة عالية.

وتمكنت مريم من عبور خط النهاية في المركز الأول بزمن 56.93 ثانية، محققة أفضل رقم شخصي جديد لها، لتتفوق على نخبة من أبرز عداءات آسيا تحت 20 سنة، وتهدي الإمارات أولى الذهبيات في واحدة من أقوى مسابقات البطولة.

وقدمت البطلة الإماراتية أداءً متوازناً طوال مراحل السباق، إذ حافظت على إيقاع ثابت في البداية قبل أن ترفع سرعتها بشكل واضح في الأمتار الأخيرة، لتنجح في حسم الصدارة لصالحها وسط أجواء حماسية شهدتها البطولة المقامة في هونغ كونغ.

ويعد هذا الإنجاز محطة بارزة في مسيرة مريم كريم الرياضية، بعدما أكدت قدرتها على مقارعة أبرز اللاعبات الآسيويات في سباقات الحواجز، كما عكس حجم التطور الذي وصلت إليه ألعاب القوى الإماراتية على مستوى العنصر النسائي.

ولم تتوقف الإنجازات الإماراتية عند ذهبية مريم، إذ واصل العداء الإماراتي عبدالقدوس أحمد علي التألق الإماراتي بعدما توج بالميدالية الذهبية في نهائي سباق 200 متر رجال، إثر سباق سريع ومثير شهد منافسة قوية حتى الأمتار الأخيرة.

وأنهى عبدالقدوس السباق بزمن 20.85 ثانية، محققاً أفضل رقم شخصي جديد له رغم مواجهة رياح معاكسة بلغت سرعتها 1.6 متر في الثانية، في إنجاز يعكس تطوره الفني والبدني الكبير في سباقات السرعة.

وشهد السباق تقارباً واضحاً بين أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، حيث جاء العداء الصيني في المركز الثاني بزمن 21.12 ثانية، فيما حل العداء السريلانكي ثالثاً بزمن 21.13 ثانية، إلا أن عبدالقدوس فرض أفضليته بفضل انطلاقته القوية وقدرته على الحفاظ على سرعته حتى خط النهاية.

وفي ختام منافسات اليوم الثالث، أضاف منتخب الإمارات الذهبية الخامسة بعد تتويجه بالمركز الأول في سباق التتابع المختلط 4×400 متر، عقب أداء جماعي مميز أكد التفوق الإماراتي في سباقات السرعة والتتابعات خلال البطولة الآسيوية.

ونجح المنتخب الإماراتي في إنهاء السباق بزمن 3:18.81 دقيقة، محققاً رقماً قياسياً جديداً للبطولة، إضافة إلى تسجيل أفضل رقم شخصي، بعدما كسر الرقم القياسي السابق للبطولة البالغ 3:22.46 دقيقة.

وضم الفريق الإماراتي المتوج بالذهب كلاً من سعيد شعيب عمر وأمينات قمر الدين وسليمان عبدالرحمن إلى جانب المتألقة مريم كريم، التي نجحت في إضافة ذهبية ثانية لها خلال البطولة بعدما ساهمت في قيادة المنتخب نحو منصة التتويج.

وشهد سباق التتابع منافسة قوية بين المنتخبات المشاركة، حيث جاء منتخب تايبيه الصينية في المركز الثاني بزمن 3:23.92 دقيقة لينال الميدالية الفضية، فيما حصد منتخب سريلانكا الميدالية البرونزية بزمن 3:28.66 دقيقة.

كما حل منتخب كازاخستان رابعاً بزمن 3:30.03 دقيقة، تلاه منتخب هونغ كونغ خامساً بزمن 3:31.28 دقيقة، ثم منتخب تايلاند سادساً بزمن 3:32.97 دقيقة، بينما تم استبعاد منتخب الهند بسبب مخالفة فنية خلال السباق.

وعكست الذهبيات الثلاث التي حصدتهما الامارات اليوم ناهيك عمن ذهبتي الامس وبالمجموع خمس ميداليات ذهب حتى اليوم حجم التطور الكبير الذي يشهده اتحاد الإمارات لألعاب القوى في إعداد وصقل المواهب الشابة، من خلال برامج تدريبية متطورة ومشاركات خارجية مستمرة رفعت جاهزية اللاعبين واللاعبات للمنافسة القارية.

كما أكدت النتائج الإماراتية أن ألعاب القوى الإماراتية باتت تمتلك جيلاً واعداً قادراً على الوقوف فوق منصات التتويج الآسيوية، ومواصلة رفع علم الإمارات في البطولات الدولية خلال السنوات المقبلة.

وأكد الدكتور خالد النابلسي، نائب رئيس المنظمة العربية لدعم المواهب ورئيس اللجنة الإعلامية في اتحاد الإمارات لألعاب القوى، أن الإنجازات التي حققها أبطال الإمارات في البطولة الآسيوية تعكس حجم التطور الكبير الذي وصلت إليه ألعاب القوى الإماراتية خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن حصد ثلاث ميداليات ذهبية في بطولة قارية قوية يعد مؤشراً واضحاً على نجاح خطط إعداد وصقل المواهب الشابة.

وأوضح أن ما قدمه اللاعبون واللاعبات في هونغ كونغ يؤكد امتلاك الإمارات جيلاً واعداً قادراً على المنافسة في أكبر المحافل الرياضية، لافتاً إلى أن الأداء الفني المميز والروح القتالية العالية التي ظهر بها أبطال الإمارات كانت محل إشادة واسعة من المتابعين والخبراء في البطولة.

وأضاف النابلسي أن هذه الإنجازات لم تأتِ من فراغ، بل هي ثمرة دعم القيادة الرشيدة واهتمام اتحاد الإمارات لألعاب القوى بتطوير اللاعبين عبر برامج تدريبية ومشاركات خارجية مستمرة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على تعزيز هذه المكتسبات من أجل الوصول إلى مستويات عالمية وتمثيل الإمارات بصورة مشرفة في البطولات الدولية

قصور الثقافة تواصل احتفالات عيد الأضحى بفعاليات فنية وثقافية متنوعة في الجيزة وسوهاج

في آخر أيام عيد الأضحى.. تكثيف مستمر لحملات النظافة والتجميل بجميع المراكز والمدن بالشرقية

