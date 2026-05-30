قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محذرة من مخالفة مقررات عبور مضيق هرمز.. إيران: أمن السفن قد يواجه مخاطر جدية
عبد العاطي لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: يجب دعم جهود التوصل لتفاهمات بين أمريكا وإيران
وزير الخارجية التركي : نوافق على انضمام إسرائيل إلى منصة أمنية إقليمية .. بشرط
هيجسيث: أمريكا ستجد سبيلا لتزويد أوكرانيا بالوسائل اللازمة للدفاع عن نفسها
المفاوضات بين أمريكا وإيران أبرزها.. وزير الخارجية ونظيره الإماراتي يبحثان التطورات الإقليمية
نص ساعة غرقان دون إنقاذ | مصرع صادم لطالب إعدادي بحمام سباحة بالمنوفية
إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية بالشرق الأوسط | تفاصيل مهمة
نقيب المأذونين يحسم الجدل: للزوجة حق تطليق نفسها إذا فُوضت بالعصمة
تفاصيل رحله المنتخب في كأس العالم 2026
غرق طالبة جامعية في نيل بني سويف لسبب صادم .. وتحرّك عاجل لفرق الإنقاذ
إخلاء سبيل شقيق كروان مشاكل في واقعة التعدي عليه بحدائق القبة
وزير الخارجية يناقش مع نظيره الإماراتي تطورات المفاوضات بين أمريكا وإيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ سوهاج: استقبال 170 ألف طن قمح منذ بدء الموسم ورفض 2150 طنًا غير مطابق للمواصفات

توريد القمح
توريد القمح
أ ش أ

أعلن محافظ سوهاج اللواء طارق راشد، أن مواقع استلام وتخزين القمح بالمحافظة استقبلت نحو 170 ألف طن من محصول القمح المحلي منذ انطلاق موسم التوريد في منتصف أبريل الماضي، مؤكداً انتظام أعمال التوريد بجميع الصوامع والشون ومراكز التجميع وتحقيق معدلات توريد مرتفعة مقارنة بالمواسم السابقة.

وقال المحافظ، إن أعمال التوريد تسير بصورة منتظمة في مختلف المواقع التخزينية بالمحافظة، في ظل توفير جميع التيسيرات اللازمة للمزارعين والموردين، بما يسهم في تشجيعهم على تسليم المحصول للدولة وتعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح باعتباره أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي.

وأضاف راشد، أن الصوامع والشون ومراكز التجميع استأنفت استقبال الأقماح المحلية عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، واستقبلت الموردين بشكل طبيعي دون أي معوقات، مشيراً إلى المتابعة المستمرة لسير العمل والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان انتظام عمليات الاستلام والتخزين.

وشدد المحافظ، على ضرورة التزام لجان الإستلام والفحص بالضوابط والمعايير الفنية المعتمدة عند استلام الأقماح، حفاظاً على جودة المحصول وسلامة المخزون القومي، مؤكداً أن المحافظة لا تتهاون في تطبيق الإشتراطات الفنية الخاصة بالتوريد، وأن لجان الفحص رفضت استلام نحو 2150 طناً من الأقماح لعدم مطابقتها للمواصفات المقررة، في إطار الحرص على الحفاظ على جودة المخزون الاستراتيجي للدولة.

وأكد محافظ سوهاج، أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بمحصول القمح باعتباره محصولاً استراتيجياً، وتعمل على تقديم مختلف أوجه الدعم للمزارعين، من خلال توفير أسعار توريد مجزية وإجراءات ميسرة تسهم في زيادة الكميات الموردة وتحقيق أعلى معدلات التوريد الممكنة.

من جانبه، قال الدكتور سامح التوني وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، إن الزيادة الملحوظة في معدلات التوريد هذا الموسم تعكس ثقة المزارعين في منظومة التوريد، خاصة مع الإلتزام بالصرف الفوري للمستحقات المالية عقب تسليم المحصول.

وأوضح التونى، أن الدولة حددت أسعاراً مشجعة لتوريد القمح المحلي، تصل إلى 2500 جنيه للإردب بدرجة نظافة 23.5 قيراط، الأمر الذي أسهم في تحفيز المزارعين على التوريد وزيادة الكميات المستلمة مقارنة بالسنوات الماضية، لافتاً إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية تتابع على مدار الساعة انتظام أعمال التوريد بالمحافظة، التي تبلغ مساحتها المنزرعة بالقمح نحو 199 ألف فدان، مع العمل على تذليل أي عقبات قد تواجه المزارعين أو لجان الاستلام، بما يضمن نجاح الموسم وتحقيق المستهدف من الكميات الموردة، دعماً لجهود الدولة في تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

توريد القمح سوهاج محصول القمح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026 .. بالاسم ورقم الجلوس

فتاة إيطالية

الزمالك يتنصل ومطالب باستجوابه.. القصة الكاملة لأزمة دونجا وفتاة إيطالية قبل المونديال

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني

أرشيفية

سعر الذهب اليوم السبت 30 مايو 2026 في مصر.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

مقاتلة أمريكية إف 15

صاروخ صيني فوق الكتف.. الكشف عن مفاجأة بشأن إسقاط إيران لمقاتلة أمريكية إف 15

هجوم صاروخي إيراني

تصعيد مفاجئ.. إصابة أمريكيين في هجوم صاروخي إيراني على قاعدة جوية بالكويت

زيادة المعاشات والمرتبات

بعد عيد الأضحى.. موعد زيادة المعاشات والمرتبات

اصالة نصري وزوجها وماجد المهندس

تعليق مفاجئ من ماجد المهندس على أنباء انفصال أصالة وفائق حسن

ترشيحاتنا

براد بيت وانجلينا جولي

نجل أنجلينا جولي يتخلى عن اسم والده براد بيت

حماقي

أحمد إبراهيم يعلن مشاركته في البوم حماقي بـ 5 أغنيات

عامر منيب

حلا شيحة تستعيد ذكرى عامر منيب: كان إنسانًا خلوقًا ويحرص على الصلاة في مواقع التصوير

بالصور

فستان لافت.. مي سليم تخطف الأنظار بظهورها الأخير

مي سليم
مي سليم
مي سليم

في آخر أيام عيد الأضحى.. تكثيف مستمر لحملات النظافة والتجميل بجميع المراكز والمدن بالشرقية

نظافة
نظافة
نظافة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد