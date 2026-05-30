حلا شيحة تستعيد ذكرى عامر منيب: كان إنسانًا خلوقًا ويحرص على الصلاة في مواقع التصوير

استعادت الفنانة حلا شيحة ذكرى الفنان الراحل عامر منيب، من خلال منشور عبر خاصية "الاستوري" على حسابها بموقع إنستجرام، تحدثت فيه عن أخلاقه وصفاته الإنسانية خلال فترة عملهما معًا.

عامر منيب

وأكدت حلا شيحة أن عامر منيب كان يتمتع بأخلاق رفيعة واحترام كبير، مشيرة إلى أنه كان حريصًا على أداء الصلاة ويجمع فريق العمل للصلاة جماعة أثناء التصوير، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته.

واستعادت ذكرياتها معه بنشر صورة من كواليس فيلم كامل الأوصاف، ووجهت دعوة لمتابعيها بالدعاء للراحل ولجميع الموتى من الأهل والأحباب.