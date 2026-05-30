جاستن ثيرو: أحببت الجنون الكوميدي في The Devil Wears Prada 2

كشف النجم جاستن ثيرو عن تفاصيل مشاركته في فيلم The Devil Wears Prada 2، الذي يُعرض حاليًا في دور السينما العالمية والمصرية والعربية، مؤكدًا أن أكثر ما جذبه إلى العمل هو الطابع الكوميدي غير التقليدي الذي تتمتع به شخصيته داخل أحداث الفيلم.

ويجسد ثيرو شخصية "بينجي بارنز"، وهي شخصية جديدة تنضم إلى عالم مجلة "Runway" الشهير، وتتميز بطابعها المبالغ فيه وسلوكياتها غير المتوقعة، وهو ما منح الممثل مساحة واسعة لتقديم أداء كوميدي مختلف عن أدواره السابقة.

وقال ثيرو إن أكثر ما استمتع به أثناء التصوير كان القدرة على الانطلاق بحرية كاملة داخل الشخصية، موضحًا: “أحيانًا تأتيك شخصية تسمح لك بأن تكون غريبًا ومبالغًا وسخيفًا بالقدر الذي تريده، وهذا بالضبط ما حدث مع بينجي، أحببت الكوميديا العبثية الموجودة في الشخصية، وكل تفصيلة فيها كانت تدفعني إلى الذهاب أبعد مما أتوقع”.

وأضاف: "حتى الملابس وتسريحة الشعر وطريقة الحركة كانت جزءًا من هذه المبالغة المقصودة. شعرت أن الشخصية تعيش في عالمها الخاص، وهذا ما جعل تقديمها ممتعًا للغاية بالنسبة لي".

وتحدث ثيرو عن تجربة الانضمام إلى أحد أشهر الأفلام الكوميدية في هوليوود، مؤكدًا أن العودة إلى عالم "Runway" بعد سنوات طويلة كانت تجربة استثنائية.

وتابع: "هناك حب حقيقي لهذا العالم وهذه الشخصيات. عندما تدخل موقع التصوير وتشاهد ميريل ستريب وآن هاثاواي وإيميلي بلانت يعُدن إلى أدوارهن، تشعر بأنك جزء من شيء يعرفه الجمهور ويحبه منذ سنوات".

وأشار إلى أن الفيلم لا يعتمد فقط على الحنين إلى الجزء الأول، بل يقدم رؤية جديدة تناسب الجيل الحالي، موضحًا: “الجمهور سيحصل على كل ما أحبه في الفيلم الأصلي، لكن مع قصص وشخصيات وتحديات جديدة، هناك توازن جميل بين الماضي والحاضر”.

وأشاد ثيرو بزملائه في العمل، خاصة إيميلي بلانت، قائلاً: "إيميلي تمتلك موهبة استثنائية في الكوميديا، لديها قدرة مذهلة على تقديم النكتة بأبسط تعبير أو نظرة، والعمل معها كان ممتعًا للغاية".

كما تحدث عن التعاون مع النجمة العالمية ميريل ستريب، مؤكدًا أن التجربة كانت مميزة بالنسبة له، وقال: "في البداية شعرت بشيء من الرهبة لأنك تعمل مع واحدة من أعظم الممثلات في تاريخ السينما، لكن بمجرد بدء التصوير اكتشفت مدى احترافيتها وكرمها في العمل. لقد جعلت الجميع يشعرون بالراحة والثقة".

وكشف ثيرو عن سعادته بردود فعل الجمهور، وأضاف: "سعدت بأن المشاهدين استمتعوا كثيرًا بهذه العودة، فالفيلم مليء بالكوميديا والطاقة والشخصيات التي أحبها الجمهور، وفي الوقت نفسه قدم مفاجآت جديدة تجعل التجربة مختلفة".

الفيلم يعرض حاليا في 11 دار عرض مصرية في القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحر الأحمر، محققا إيرادات تجاوزت 20 مليون جنيه.

الفيلم من إخراج ديفيد فرانكل وتأليف ألين بروش ماكينا، المسئولة عن نص الفيلم الأصلي المقتبس من رواية لورين وايزبرجر، وبطولة ميريل ستريب وآن هاثاواي وإميلي بلانت وستانلي توتشي، وكينيث براناه، وسيمون آشلي، وجاستن ثيرو، ولوسي ليو، وباتريك برامال، وكاليب هيرون، وهيلين جاي شين، وبولين شالاميه، وبي. جاي. نوفاك، وكونراد ريكامورا، كما تعود ترايسي ثومز وتيبور فيلدمان، ومن إنتاج 20th Century Studios وSunswept Entertainment وWendy Finerman Productions وتوزيع Diney Studios وUnited Motion Pictures.