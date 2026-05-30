الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
عداد الكهرباء الكارت يعمل بعد نفاد الرصيد.. تعرف على أوقات الساعات الصديقة

عبد العزيز جمال

تتيح خاصية الساعات الصديقة بعداد الكهرباء مسبوق الدفع أيام الإجازات والعطلات الرسمية التي لا يفصل فيها العداد حتى وإن نفد الرصيد، بما فيها إجازة عيد الأضحى المبارك، مما يمنح المواطنين راحة بال خلال المناسبات والأعياد دون القلق من انقطاع التيار الكهربائي.

أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع

وتأتي أهمية الساعات الصديقة في توقيت حساس، حيث يستعد الملايين من المصريين لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتكثر الزيارات العائلية واستخدام الأجهزة الكهربائية، مما يزيد من احتمالية نفاد الرصيد في أكثر الأوقات حرجًا. لذلك، من الضروري فهم آلية عمل الساعات الصديقة لتفادي أي مفاجآت غير سعيدة.

ما هي الساعات الصديقة في عداد الكهرباء؟

يتميز عداد الكهرباء مسبوق الدفع بأنه مبرمج على عدم الفصل في الساعات الصديقة والأيام الصديقة في حالة نفاد الرصيد.

 وهذا يعني أن المواطن لن يجد نفسه في ظلام دامس أثناء تحضير كعك العيد أو استقبال الضيوف، حتى لو نسي شحن العداد في الوقت المناسب.

توقيت الساعات الصديقة

حددت شركات توزيع الكهرباء توقيتًا دقيقًا لبداية ونهاية الساعات الصديقة، وجاءت التفاصيل كالتالي:

· بداية الساعات الصديقة: تمام الساعة الخامسة مساءً (5:00 م).

· نهاية الساعات الصديقة: الساعة العاشرة صباحًا من اليوم التالي (10:00 ص).

· المدة الإجمالية: 17 ساعة متصلة من الراحة للمشتركين.

الأيام الصديقة التي لا يُفصل فيها العداد

تشمل الساعات الصديقة أيامًا محددة على مدار الأسبوع والسنة، وهي:

1. كل يوم جمعة: طوال العام.

2. العطلات الرسمية: حسب تقويم مجلس الوزراء.

3. الأعياد: مثل عيد الأضحى المبارك، عيد الفطر، عيد الميلاد المجيد، شم النسيم.

4. إجازة وقفة عرفة.

كيف تعمل آلية الفصل عند نفاد الرصيد؟

لفهم الساعات الصديقة بشكل أفضل، يجب معرفة آلية الفصل في العداد مسبوق الدفع:

· إذا نفد رصيد عداد الكهرباء قبل الساعة 5 مساءً، ينقطع التيار فورًا عن المشترك.

· مثال توضيحي: إذا نفد الرصيد الساعة 4 عصرًا يوم الجمعة، ينقطع التيار ولا تعمل الساعات الصديقة لأنها لم تبدأ بعد.

· إذا نفد الرصيد بعد الساعة 5 مساءً، لا ينقطع التيار وتظل الكهرباء متصلة حتى صباح اليوم التالي.

· عند انتهاء الساعات الصديقة في العاشرة صباحًا، إذا كان الرصيد لا يزال منفدًا، ينقطع التيار فورًا.

نصائح مهمة مع عيد الأضحى

مع إجازة عيد الأضحى، ونظرًا لأهمية الساعات الصديقة، نقدم لكم مجموعة من النصائح العملية:

· شحن العداد مسبقًا: لا تعتمد على الساعات الصديقة فقط، بل احرص على شحن رصيد كافٍ قبل العيد بيومين على الأقل.

· معرفة مواعيد الشحن: تأكد من أن رصيدك لا ينفد بين الساعة 4 عصرًا و5 مساءً، فهذه الفترة الأكثر خطورة.

· الاستعلام عن العطلات الرسمية: تابع قرارات مجلس الوزراء بشأن إجازات القطاع العام والخاص.

أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع

· الاحتفاظ برقم الطوارئ: احتفظ برقم شركة الكهرباء التابع لك لحل أي مشكلة طارئة.

طرق شحن عداد الكهرباء

للاستفادة القصوى من الساعات الصديقة، يجب أن يكون لديك رصيد كافٍ أو طريقة سريعة للشحن. 

إليك مقارنة بين طرق الشحن المختلفة:

1. الشحن من خلال فروع شركة الكهرباء:

· تحديث كامل لبيانات العداد.

· لا توجد رسوم إضافية.

· الأفضل لحل الأعطال.

2. الشحن عبر تطبيقات الدفع الإلكتروني (فوري، أمان، وغيرها):

· سرعة في الإنجاز.

· رسوم إضافية حسب قيمة الشحن.

· لا يُحدث بيانات العداد.

3. الشحن عبر تطبيقات NFC (للهواتف الذكية المزودة بالتقنية):

· قراءة بيانات الكارت.

· تحديثات محدودة.

· يحتاج إلى هاتف يدعم NFC.

كيفية الحفاظ على كفاءة عداد الكهرباء

إلى جانب متابعة الساعات الصديقة، تنصح شركات توزيع الكهرباء المستخدمين بالآتي:

· الشحن من الفروع كل 3 إلى 4 أشهر: لإجراء تحديث شامل لبيانات العداد، بما يضمن دقة الحسابات وتفادي أي مشكلات تقنية.

· الاعتماد على الشحن الإلكتروني عند الحاجة فقط: في الحالات العاجلة وخارج أوقات العمل الرسمية.

· متابعة الاستهلاك: تتيح فروع الكهرباء الحصول على بيانات تفصيلية حول الاستهلاك، تشمل كميات الاستخدام وأي مستحقات.

· فحص الكارت دوريًا: في حال حدوث تلف بالكارت أو ظهور أخطاء في العداد، لا يمكن حل المشكلة عبر الوسائل الإلكترونية.

ملخص للساعات الصديقة

· التوقيت: من 5 مساءً إلى 10 صباحًا.

· الأيام: الجمعة والعطلات الرسمية والأعياد.

· آلية العمل: لا يفصل العداد إذا نفد الرصيد خلال هذه الفترة.

· الاستثناء: إذا نفد الرصيد قبل 5 مساءً، ينقطع التيار.

· نصيحة: لا تعتمد كليًا عليها، واحرص على شحن العداد مسبقًا.

