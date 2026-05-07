حلا شيحة تنعى هاني شاكر: كان مثالًا للفن الراقي ونُبل الأخلاق

حرصت الفنانة حلا شيحة على نعي الفنان الراحل هاني شاكر، من خلال منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، عبّرت فيه عن حزنها الكبير بعد رحيله، مؤكدة أن أثره الإنساني والفني سيظل باقيًا في قلوب محبيه.

وقالت حلا شيحة في منشورها: «بعيدًا عن الأضواء يبقى الجوهر الإنساني هو الأبقى، حين نتحدث عن فنان بحجم هاني شاكر فنحن نتحدث عن نُبل الأخلاق، ذلك الرقي الذي لم يتغير عبر السنين، والوقار الذي يفرضه وجوده في أي مكان».

وأضافت: «الأثر الطيب يبقى والإنسان يرحل ببدنه ليترك بين الناس سيرة طيبة ودعاء خالص من القلب، فعلًا كان مثالًا لفن راقٍ نادر، الله يرحمه».

وتابعت: «الكلمة الطيبة والأخلاق الراقية والأدب والذوق واللطف شهادة كل من تعامل معه وعرفه.. فعلًا تبقى السيرة الطيبة، اللهم ارحمه واغفر له وأكرم مثواه»

موعد ومكان عزاء هاني شاكر

ومن المقرر أن يُقام اليوم الخميس عزاء الفنان الراحل، عقب صلاة المغرب، بمسجد أبو شقة في منطقة الشيخ زايد، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام ومحبيه.

وشُيع جثمان الفنان الراحل أمس الأربعاء من نفس المسجد، وسط حالة من الحزن التي خيمت على الحضور.