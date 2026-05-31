بعد دعمه له .. الشاعر نادر نور يوجّه رسالة شكر لـ تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
علا محمد

وجّه الملحن المصري والشاعر نادر نور رسالة شكر للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بعد استجابته السريعة ودعمه المباشر له إثر شكواه من الابتعاد ومعاناته في العودة داخل الوسط الفني.

وأعاد نادر نور منشور المستشار تركي آل الشيخ وعلق قائلا:"كل الشكر لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على دعمه للفن المصري و الثقة الغالية الف شكر".

وقد تلقى الشاعر والملحن نادر نور دعمًا كبيرًا من المستشار تركي آل الشيخ، بعد الرسالة المؤثرة التي كشف خلالها عن معاناته في العودة إلى الساحة الغنائية خلال السنوات الأخيرة.

رسالة نادر نور
وكتب نادر نور  عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"بعتذر لكل الناس اللي بتبعتلي كلمات اغاني من فضلكم متبعتوش تاني.. معنديش مشاريع شغال عليها و لا نجوم بتسمع مني اغاني و لا عندي حاجة اقدر اساعدك بيها لاني ببساطة محتاج اللي يساعدني..

وللناس اللي بتتهمني بالكسل و التقصير انا فعلا بعدت فترة لاسباب شخصية و بحاول ارجع من ٣ سنين و مش عارف.. مسيبتش باب مخبطتش عليه.. فقدت التواصل مع الاغلبية العظمى داخل الوسط الغنائي منهم نجوم اشتغلت و نجحت معاهم و منهم اللي بحاول اشتغل معاه للمرة الأولى و منهم اللي عشرة عمر و مشوارنا بدأناه مع بعض و احلام حلمناها و نجاحات حققناها سوا و اللي بيرد على التليفون مرة مبيردش تاني و بقيت احس بالرفض و عدم التقبل و انا مش متعود ازن على حد او اطلب الحاجة اكتر من مرة بشكل يقلل مني و من احترامي لنفسي بعد كل اللي قدمته حتى لو كان قليل فهو كبير من وجهة نظري.


اخيراً معنديش مشاكل مع حد و لا بكتب الكلام ده لكسب تعاطف حد و كل الاحترام و التوفيق لزملائي انا مش زعلان من حد.. و أسف على الاطالة".

ورد المستشار تركي آل الشيخ على منشور نادر نور برسالة دعم قوية، قائلًا: "أنت فنان كبير وأنا حابب أشتغل معاك"، في لفتة لاقت تفاعلًا واسعًا بين الجمهور والمتابعين.

وأشاد عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بموقف تركي آل الشيخ، معتبرين أن دعمه لنادر نور قد يمثل بداية جديدة لعودة أحد أبرز صناع الأغنية المصرية والعربية، والذي قدم العديد من الأعمال الناجحة على مدار مشواره الفني.

الملحن المصري والشاعر نادر نور تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية نادر نور

