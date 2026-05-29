رقم قياسي جديد.. تركي آل الشيخ يتغنى بإيرادات فيلم 5 Dogs

واصل فيلم 7 Dogs، تحطيمه للأرقام القياسية في العالم العربي بعد الايرادات التي حققها داخل مصر في أول يومي عرض.

وشارك المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على فيسبوك تحديث لإيرادات الفيلم خلال الساعات الماضية.

وكتب تركي آل الشيخ، تعليقا على نجاح فيلم 5 dogs: "الحمد لله رقم قياسي جديد ".

وحقق فيلم 7 Dogs، ايرادا بلغ أكثر من مليون و٩٠٠ ألف دولار في أول يوم عرض له في مصر والعالم العربي، إذ بلغت إيراداته في مصر نحو 482,421 دولار، وفي السعودية بلغت 708,835 دولار.

فيلم «dogs 7»

واستطاع فيلم «dogs 7» الدخول إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بأكبر مشهد تفجيري في تاريخ السينما على مستوى العالم.

وكشفت الشركة المنتجة للفيلم عن دخول «dogs 7» لموسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر مشهد انفجاري وأكبر كمية متفجرات حقيقية داخل مشهد تم تصويره في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.