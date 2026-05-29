وفاة والدة الفنان أحمد حلمي.. موعد ومكان الجنازة

رحلت عن عالمنا صباح اليوم والدة الفنان أحمد حلمي، عقب تعرضها لوعكة صحية خلال الفترة الماضية، وسط حالة من الحزن خيمت على أسرتها والمقربين منها.

موعد صلاة الجنازة على والدة أحمد حلمي

ومن المقرر تشييع جثمان والدة أحمد حلمي عقب صلاة الجنازة من مسجد ناصر بمدينة بنها، على أن يتم دفنها بمقابر الأسرة بطريق الشموت.

وأعلن أحمد حلمي انتهاء تصوير أضعف خلقه، الذي يعود به إلى السينما بعد غياب 3 سنوات، ويجسد حلمى خلال أحداث العمل دور عالم حيوانات نزيه يعمل في حديقة الحيوان بالجيزة، تدور الأحداث في عام 2007، حين كانت الحديقة التاريخية التي تشهد حالياً عملية تطوير شاملة.