إيه القسوة دي؟.. منة القيعي تهاجم منتقدي عزيز الشافعي



دعمت منة عدلي القيعي، عزيز الشافعي، بعد الانتقادات أغنية بحرية للفنانة شيرين عبد الوهاب، والفنان محمد حماقي،

وكتبت القيعي، عبر حسابها الشخصي فيس بوك : "عزيز دا شاعر كبير وفنان حقيقي ومش بتناقش خالص في آخر أغنية دي، وآخر همي والله تطلع حلوة ولا أوحش أغنية في العالم.. إنما دا يتقاله بطل كتابة؟، عزيز يبطل كتابة؟ ليه كدا؟ هو هل يعقل أن الواحد على مدار مشوار فني يفوق الـ 20 سنة أول ما يعمل حاجة مش عاجبة الناس يتقاله بطلها؟، إيه القسوة دي؟.

وكان احتفل الشاعر والملحن عزيز الشافعى، بنجاح أغنية بحرية التى تجمع بين شيرين عبد الوهاب ومحمد حماقى.

وكتب الشافعى عبر حسابه على انستجرام: «شكرا للجمهور المحترم.. بحرية رقم 1 يوتيوب مصر ورقم 7 يوتيوب العالم بعد 24 ساعه، عيد أضحى مبارك ».

جاءت أغنية «بحرية» بإيقاع موسيقي هادئ وطابع رومانسي مبهج، وهو ما انعكس بوضوح على الكلمات التي حملت أجواء خفيفة ومشاعر عاطفية قريبة من الجمهور، خاصة مع الأداء المتناغم بين الثنائي، الذي أضاف للأغنية حالة خاصة من الحيوية والدفء.

وتعد الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، بينما تولى مهمة التوزيع الموسيقي توما، ليخرج العمل بصورة موسيقية متكاملة لاقت إعجاب قطاع واسع من المتابعين على مواقع التواصل ومنصات الاستماع المختلفة.