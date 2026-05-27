عزيز الشافعي عن الانتقادات الأخيرة: في حملة ضدي بعد نجاح أغاني شيرين

شيرين عبد الوهاب وعزيز الشافعي
شيرين عبد الوهاب وعزيز الشافعي
تقى الجيزاوي

تحدث عزيز الشافعي لأول مرة عن الانتقادات التي تعرض لها خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن الهجوم عليه تجاوز حدود تقييم الأعمال الفنية ووصل إلى استهدافه بشكل شخصي، خاصة بعد نجاح تعاونه مع شيرين عبد الوهاب في عدد من الأغنيات الأخيرة.

وقال عزيز الشافعي، خلال فيديو نشره عبر حساباته الرسمية، إن بداية الهجوم جاءت عقب طرح أول أغنية جمعته بشيرين عبد الوهاب، موضحًا أن البعض انتقد الطابع الدرامي للأغنية رغم نجاحها الكبير وتصدرها التريند وتحقيقها نسب مشاهدة مرتفعة.

وأضاف عزيز الشافعي،  أن الانتقادات استمرت مع طرح أغنيات أخرى مختلفة، بينها أعمال رومانسية، حيث تعرضت للهجوم بسبب بعض الكلمات وطريقة استخدام اللغة العربية، مؤكدًا أن النجاح الجماهيري كان الرد الأقوى على تلك الانتقادات.

وأشار إلى أن الأغنيات الأخيرة تجاوزت 20 مليون مشاهدة عبر «يوتيوب»، إلى جانب انتشارها بشكل واسع على تطبيق «تيك توك»، وهو ما جعله يشعر بأن الهجوم لم يعد متعلقًا بالأعمال الفنية فقط.

كما تحدث عن أغنيته الجديدة «بحرية»، مؤكدًا أنها تعرضت لانتقادات قبل طرحها رسميًا، موضحًا أن بعض التعليقات السلبية بدأت بمجرد نزول رابط الـ Premiere الخاص بالأغنية على «يوتيوب»، قبل أن يستمع إليها الجمهور بشكل كامل.

أغنية بحرية 

وكان احتفل الشاعر والملحن عزيز الشافعى، بنجاح أغنية بحرية التى تجمع بين شيرين عبد الوهاب ومحمد حماقى.

وكتب الشافعى عبر حسابه على انستجرام: «شكرا للجمهور المحترم.. بحرية رقم 1 يوتيوب مصر ورقم 7 يوتيوب العالم بعد 24 ساعه، عيد أضحى مبارك ».

جاءت أغنية «بحرية» بإيقاع موسيقي هادئ وطابع رومانسي مبهج، وهو ما انعكس بوضوح على الكلمات التي حملت أجواء خفيفة ومشاعر عاطفية قريبة من الجمهور، خاصة مع الأداء المتناغم بين الثنائي، الذي أضاف للأغنية حالة خاصة من الحيوية والدفء.

وتعد الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، بينما تولى مهمة التوزيع الموسيقي توما، ليخرج العمل بصورة موسيقية متكاملة لاقت إعجاب قطاع واسع من المتابعين على مواقع التواصل ومنصات الاستماع المختلفة.

