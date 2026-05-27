القبض على مسن سرق هاتف طالب حال لهوه وباعه لمحل أكسسوارات في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام مسن بسرقة هاتف محمول من حقيبة أحد الطلاب حال قيامه باللهو بأحد الشوارع بالإسكندرية.

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (والد الطالب المشار إليه – مقيم بدائرة قسم شرطة الجمرك) وبسؤاله أقر بأنه حال لهو نجله بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة العطارين قام أحد الأشخاص بمغافلته وسرقة هاتفه المحمول.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه لدى عميله سيئ النية (بائع أكسسوارات محمول- مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك) أمكن ضبطه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.