أطعمة ممنوعة لمرضى الضغط في عيد الأضحى.. احذر هذه الأكلات على مائدة العيد

مع أجواء عيد الأضحى والعزومات المليئة باللحوم والفتة والرقاق، قد يواجه مرضى ضغط الدم مشكلات صحية بسبب بعض الأطعمة الدسمة والغنية بالأملاح والدهون، خاصة مع الإفراط في تناول الطعام خلال أيام العيد.

أطعمة ممنوعة لمرضى الضغط في عيد الأضحى

تؤكد الدكتورة هناء جميل استشارى الغدة من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن مرضى الضغط ليسوا مضطرين للحرمان الكامل من أكلات العيد، لكن يجب الانتباه للكميات ونوعية الطعام لتجنب ارتفاع ضغط الدم أو التعرض لمضاعفات صحية مفاجئة.

اللحوم الدسمة والمليئة بالدهون

الإفراط في تناول اللحوم الغنية بالدهون مثل:

الدهون البيضاء

اللية

اللحوم كثيرة الدسم

قد يزيد العبء على القلب والأوعية الدموية، كما قد يرفع ضغط الدم عند بعض الأشخاص.

ويفضل اختيار القطع الأقل دهونًا مع تناول كميات معتدلة.

الفتة بالسمن البلدي بكميات كبيرة

الفتة من أشهر أكلات العيد لكنها تحتوي غالبًا على:

سمن بكميات كبيرة

أرز

خبز محمص

شوربة دسمة

وهو ما قد يسبب:

ارتفاع الضغط

الخمول

احتباس السوائل

لذلك ينصح بتقليل السمن وتناول كميات صغيرة.

المخللات والأطعمة عالية الملح

الملح من أخطر الأطعمة على مرضى الضغط، لذلك يجب الحذر من:

المخللات

اللحوم المملحة

الشيبسي والمقرمشات

الصلصات الجاهزة

لأن الصوديوم الزائد يؤدي إلى احتباس السوائل وارتفاع ضغط الدم.

الكبدة والأحشاء بكثرة

رغم أن الكبدة من الأكلات المحببة في العيد، فإن الإفراط فيها قد لا يكون مناسبًا لبعض مرضى الضغط بسبب احتوائها على نسب مرتفعة من الدهون والكوليسترول.

المشروبات الغازية

يلجأ البعض للمشروبات الغازية بعد الأكل، لكنها قد تسبب:

الانتفاخ

زيادة احتباس السوائل

اضطراب ضغط الدم

كما أن بعض الأنواع تحتوي على نسب مرتفعة من السكر والصوديوم.

الحلويات الدسمة

الإفراط في الحلويات بعد الوجبات الثقيلة قد يزيد الضغط على الجسم، خاصة مع:

الدهون

السكريات

السعرات العالية

مما قد يؤثر على مرضى الضغط والقلب.

القهوة والمنبهات بكثرة

تناول كميات كبيرة من:

القهوة

الشاي الثقيل

مشروبات الطاقة

قد يسبب ارتفاعًا مؤقتًا في ضغط الدم لدى بعض الأشخاص، خاصة مع التوتر أو قلة النوم.

ماذا يأكل مريض الضغط في العيد؟

ينصح الأطباء بالتركيز على:

اللحوم قليلة الدهون

السلطات والخضروات

الفواكه

المياه

الزبادي

مع تقليل الملح والسمن قدر الإمكان.

نصائح مهمة لمرضى الضغط في عيد الأضحى

تناول الطعام بكميات معتدلة

عدم الإفراط في اللحوم

المشي بعد الأكل

شرب المياه بانتظام

الالتزام بمواعيد الأدوية

قياس الضغط إذا لزم الأمر

علامات خطيرة لا يجب تجاهلها

إذا شعر مريض الضغط بـ:

صداع شديد

دوخة

زغللة

ألم في الصدر

ضيق تنفس

فيجب الحصول على استشارة طبية بسرعة.

نصيحة مهمة خلال العيد

الاستمتاع بأكلات عيد الأضحى لا يعني الإفراط أو إهمال الحالة الصحية، فالتوازن في الطعام والابتعاد عن الأكلات الغنية بالملح والدهون يساعدان مرضى الضغط على قضاء العيد بأمان ودون مضاعفات صحية.