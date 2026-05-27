قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب هجمات روسية .. انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق في 5 مقاطعات أوكرانية
قبل زفافه بأيام .. رحيل مأساوي لشاب يحول الفرح إلى جنازة
أنا نمبر وان بعد تعب وشقا | خالد الغندور يثير الجدل بمنشور مفاجئ
"أنا اسمي كابتن عصام الحضري يا جعان".. القصة الكاملة لـ أزمة زيزو وقائد المنتخب السابق
إمام المسجد الحرام: يوم النحر اجتمعت فيه أمهات أعمال الحج
الصحة العالمية تعلن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس هانتا إلى 13 شخصا
مجموعة الهبوط.. موعد 7 مباريات في ختام الدوري والقناة الناقلة
متى تبدأ أيام التشريق؟ اعرف وقتها وأعمال يفعلها الحجاج بها
لتجنب انقطاع الخدمة.. طرق وأكواد شحن عداد المياه خلال إجازة عيد الأضحى
مطار القاهرة يحتفل بـ عيد الأضحى مع المسافرين | صور
إقامة مراسم تأبين زوجة المرشد الأعلى مجتبى خامنئي وأفراد أسرته
أيامه باتت معدودة.. كشف حساب توروب مع الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أطعمة ممنوعة لمرضى الضغط في عيد الأضحى.. احذر هذه الأكلات على مائدة العيد

الضغط
الضغط
أسماء عبد الحفيظ

مع أجواء عيد الأضحى والعزومات المليئة باللحوم والفتة والرقاق، قد يواجه مرضى ضغط الدم مشكلات صحية بسبب بعض الأطعمة الدسمة والغنية بالأملاح والدهون، خاصة مع الإفراط في تناول الطعام خلال أيام العيد.

أطعمة ممنوعة لمرضى الضغط في عيد الأضحى

 

تؤكد الدكتورة هناء جميل استشارى الغدة من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن مرضى الضغط ليسوا مضطرين للحرمان الكامل من أكلات العيد، لكن يجب الانتباه للكميات ونوعية الطعام لتجنب ارتفاع ضغط الدم أو التعرض لمضاعفات صحية مفاجئة.

اللحوم الدسمة والمليئة بالدهون

الإفراط في تناول اللحوم الغنية بالدهون مثل:

الدهون البيضاء

اللية

اللحوم كثيرة الدسم

قد يزيد العبء على القلب والأوعية الدموية، كما قد يرفع ضغط الدم عند بعض الأشخاص.

ويفضل اختيار القطع الأقل دهونًا مع تناول كميات معتدلة.

الفتة بالسمن البلدي بكميات كبيرة

الفتة من أشهر أكلات العيد لكنها تحتوي غالبًا على:

سمن بكميات كبيرة

أرز

خبز محمص

شوربة دسمة

وهو ما قد يسبب:

ارتفاع الضغط

الخمول

احتباس السوائل

لذلك ينصح بتقليل السمن وتناول كميات صغيرة.

المخللات والأطعمة عالية الملح

الملح من أخطر الأطعمة على مرضى الضغط، لذلك يجب الحذر من:

المخللات

اللحوم المملحة

الشيبسي والمقرمشات

الصلصات الجاهزة

لأن الصوديوم الزائد يؤدي إلى احتباس السوائل وارتفاع ضغط الدم.

الكبدة والأحشاء بكثرة

رغم أن الكبدة من الأكلات المحببة في العيد، فإن الإفراط فيها قد لا يكون مناسبًا لبعض مرضى الضغط بسبب احتوائها على نسب مرتفعة من الدهون والكوليسترول.

المشروبات الغازية

يلجأ البعض للمشروبات الغازية بعد الأكل، لكنها قد تسبب:

الانتفاخ

زيادة احتباس السوائل

اضطراب ضغط الدم

كما أن بعض الأنواع تحتوي على نسب مرتفعة من السكر والصوديوم.

الحلويات الدسمة

الإفراط في الحلويات بعد الوجبات الثقيلة قد يزيد الضغط على الجسم، خاصة مع:

الدهون

السكريات

السعرات العالية

مما قد يؤثر على مرضى الضغط والقلب.

القهوة والمنبهات بكثرة

تناول كميات كبيرة من:

القهوة

الشاي الثقيل

مشروبات الطاقة

قد يسبب ارتفاعًا مؤقتًا في ضغط الدم لدى بعض الأشخاص، خاصة مع التوتر أو قلة النوم.

ماذا يأكل مريض الضغط في العيد؟

ينصح الأطباء بالتركيز على:

اللحوم قليلة الدهون

السلطات والخضروات

الفواكه

المياه

الزبادي

مع تقليل الملح والسمن قدر الإمكان.

نصائح مهمة لمرضى الضغط في عيد الأضحى

تناول الطعام بكميات معتدلة

عدم الإفراط في اللحوم

المشي بعد الأكل

شرب المياه بانتظام

الالتزام بمواعيد الأدوية

قياس الضغط إذا لزم الأمر

علامات خطيرة لا يجب تجاهلها

إذا شعر مريض الضغط بـ:

صداع شديد

دوخة

زغللة

ألم في الصدر

ضيق تنفس

فيجب الحصول على استشارة طبية بسرعة.

نصيحة مهمة خلال العيد

الاستمتاع بأكلات عيد الأضحى لا يعني الإفراط أو إهمال الحالة الصحية، فالتوازن في الطعام والابتعاد عن الأكلات الغنية بالملح والدهون يساعدان مرضى الضغط على قضاء العيد بأمان ودون مضاعفات صحية.

لمرضى الضغط أطعمة ممنوعة لمرضى الضغط عيد الأضحى مائدة العيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شيخ الأزهر يغادر مطار القاهرة الدولي متوجها إلى الأقصر

شيخ الأزهر يغادر القاهرة متوجها إلى الأقصر

خالد الغندور

خالد الغندور يسخر من «زيزو» بعد تتويج الزمالك بالدوري

الحضري وزيزو

"أنا اسمي كابتن عصام الحضري يا جعان".. القصة الكاملة لـ أزمة زيزو وقائد المنتخب السابق

القبض على المتهم

في أول أيام العيد.. عامل ينهي حياة زوجته بإحدى قرى مغاغة بالمنيا

ليندسي جراهام

«عداؤكم لإسرائيل قديم» .. سيناتور أمريكي يفتح النار على باكستان بسبب اتفاقيات أبراهام

المتهم

حل لغز مقتل سيدة بالرصاص في المنوفية ومصرع الجاني في مواجهات مع الشرطة بالقاهرة

محمد صلاح

أبرزهم محمد صلاح .. يوفنتوس يتحرّك لخطف 3 نجوم من ليفربول

النادي الأهلي

الصفقة باظت.. أندية سعودية تخطف مدرب برازيلي من الأهلي

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| ماذا يحدث عند تناول اللحم الضاني؟.. نصائح لمرضى القلب والسكر في عيد الأضحى

غزالة

بعد واقعة قرد السادات.. تفاصيل هروب غزالة من مزرعة بالمنوفية أثناء بيعها

الشاب ووالدته

كما ربياني صغيرًا.. شاب يحمل والدته على كتفيه أثناء أداء مناسك الحج

بالصور

أطعمة ممنوعة لمرضى الضغط في عيد الأضحى.. احذر هذه الأكلات على مائدة العيد

الضغط
الضغط
الضغط

بعد حديث عمرو أديب عنها.. طريقة عمل الفتة بدون صلصة بطعم المطاعم في العيد

بعد حديث عمرو أديب عنها.. طريقة عمل الفتة بدون صلصة بطعم المطاعم في العيد
بعد حديث عمرو أديب عنها.. طريقة عمل الفتة بدون صلصة بطعم المطاعم في العيد
بعد حديث عمرو أديب عنها.. طريقة عمل الفتة بدون صلصة بطعم المطاعم في العيد

أخطاء خطيرة أثناء توزيع لحوم الأضحية.. عادات شائعة قد تفسد الثواب وتضر بالصحة

أخطاء خطيرة أثناء توزيع لحوم الأضحية.. عادات شائعة قد تفسد الثواب وتضر بالصحة
أخطاء خطيرة أثناء توزيع لحوم الأضحية.. عادات شائعة قد تفسد الثواب وتضر بالصحة
أخطاء خطيرة أثناء توزيع لحوم الأضحية.. عادات شائعة قد تفسد الثواب وتضر بالصحة

أغرب عادات عيد الأضحى حول العالم.. من «خطف الخروف» في الصين إلى «تكحيل الأضحية» في ليبيا

أشهر عادات عيد الأضحى في الدول العربية
أشهر عادات عيد الأضحى في الدول العربية
أشهر عادات عيد الأضحى في الدول العربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة بوتين للصين.. إعادة رسم للتحالفات الدولية

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

المزيد