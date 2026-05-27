إمام المسجد النبوي : تقوى الله وصية للأولين والآخرين وعنوان صلاح الأمة

أكد إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور أحمد بن علي الحذيفي، أن عيد الأضحى يمثل مناسبة لتعزيز معاني المحبة والوحدة والاجتماع على الخير، والدعاء بأن يديم الله على البلاد نعمة الأمن والاستقرار والرخاء.

وأكد فضيلته أن تقوى الله تمثل جِماعَ الوصايا وأساس صلاح الأحوال في الدنيا والآخرة، فهي زينة القلوب والسرائر، ووصية الله لعباده الأولين والآخرين، داعيًا إلى التمسك بها في مختلف شؤون الحياة، لما فيها من صلاح الفرد والمجتمع، مستشهداً بقوله تعالى: (وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا).

ونوَّه فضيلته بما توليه المملكة العربية السعودية من عنايةٍ واهتمامٍ بالحرمين الشريفين وقاصديهما، انطلاقًا من شرف خدمة ضيوف الرحمن، وما تبذله القيادة الرشيدة من جهودٍ متواصلة لتوفير سبل الراحة والأمن للحجاج والمعتمرين والزوار، بما يُيسِّر أداء مناسكهم في أجواءٍ من الطمأنينة والسكينة.

واختتم فضيلته الخطبة داعيًا الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على المملكة نعمة الأمن والاستقرار والرخاء، وأن يتقبل من الحجاج مناسكهم، ويعيدهم إلى أوطانهم سالمين غانمين.

وقد أديت الصلاة في محافظات ومراكز وقرى المنطقة كافة.