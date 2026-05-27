ستيلانتيس تستعد لطرح 60 سيارة جديدة خلال سنوات قليلة

كشفت مجموعة ستيلانتيس العملاقة، المظلة الحاضنة لـ 14 علامة تجارية شهيرة، عن خطتها الاستراتيجية الخمسية الجديدة تحت مسمى "FaSTLAne 2030" باستثمارات ضخمة تبلغ نحو 69 مليار دولار.

وتهدف هذه الخطة الهندسية والبرمجية الواسعة إلى تنشيط المبيعات واستعادة الحصة السوقية العالمية عبر إطلاق أكثر من 60 سيارة جديدة بالكامل وتقديم 50 تحديثًا رئيسيًا للطرازات الحالية، لمواجهة المنافسة السعرية الشرسة وضغوط التكاليف التي تفرضها الشركات الآسيوية والصينية.

دمج منظومات الدفع المتنوعة وتقليص زمن التطوير

تتميز البنية الاستراتيجية الجديدة بالمرونة الميكانيكية والبرمجية الكاملة، حيث تتوزع الطرازات الستون القادمة لتشمل 29 سيارة كهربائية نقية بالكامل، و15 سيارة هجينة قابلة للشحن (PHEV) أو ذات مدى ممتد، بالإضافة إلى 24 طرازًا هجينًا تقليديًا و39 فئة تعتمد على محركات الاحتراق الداخلي والبنزين.

وتستهدف المجموعة تقليص زمن دورة تطوير المركبات الجديدة بشكل قياسي من 40 شهرًا حاليًا إلى 24 شهرًا فقط، مع خطة لخفض التكاليف السنوية بقيمة 6 مليارات يورو بحلول عام 2028 لضمان استقرار أسعار التجزئة في صالات العرض.

التركيز على 4 علامات عالمية وإعادة تصنيف الطرازات الأخرى

أعادت إدارة ستيلانتيس تنظيم محفظتها التجارية لتركيز 70% من الاستثمارات الرأسمالية المباشرة على 4 علامات تجارية محورية تعتبرها ركائز النمو العالمي الفوري وهي: جيب، ورام، وبيجو، وفيات، إلى جانب قطاع المركبات التجارية "برو ون".

وفي المقابل، تم تصنيف علامات كرايسلر ودودج وسيتروين وأوبل وألفا روميو كعلامات تجارية إقليمية يجري تطويرها وفقًا لمتطلبات أسواق محددة، مع الإبقاء على مازيراتي كعلامة تجارية فاخرة نقية ستدعم بطرازين جديدين كبيري الحجم، وإسناد إدارة لانسيا ودي إس كعلامات تخصصية تحت إشراف فيات وسيتروين.

تعتمد الاستراتيجية الجديدة على نقل نصف حجم الإنتاج العالمي للمجموعة ليعتمد بالكامل على ثلاث منصات هندسية موحدة، تتقدمها منصة "STLA One" المرنة المقرر إطلاقها رسميًا عام 2027 لدعم فئات السيارات الصغيرة والمتوسطة بتقنيات شحن برمجية متطورة بجهد 800 فولت وبطاريات تضمن خفض تكاليف الإنتاج.

ولتأمين هذه القفزة، وسعت ستيلانتيس شراكاتها العالمية لتشمل تجميع طرازات من بيجو وجيب في مصانع تابعة لشركات Leapmotor ودونج فينج، والاستفادة من منشآت الإنتاج المتاحة لرفع كفاءة تشغيل المصانع في أوروبا وأمريكا إلى 80%.

إلى جانب التطوير الميكانيكي، تشتمل استراتيجية ستيلانتيس على طفرة رقمية من خلال تقديم ثلاث حزم تكنولوجية متطورة تدخل خطوط الإنتاج القياسية بداية من عام 2027، وهي الهندسة الحوسبية المركزية "STLA Brain"، والواجهة التفاعلية الذكية "STLA SmartCockpit" المطورة بالتعاون مع كوالكوم وإنفيديا، بالإضافة إلى نظام القيادة الذاتية المطور "STLA AutoDrive".

وستسهم هذه الواجهات البرمجية في تغيير تجربة القيادة وتوفير تحديثات مستمرة للمركبات عبر الهواء، مما يعزز القيمة التسويقية التنافسية للطرازات الجديدة عند طرحها في الأسواق الإقليمية وأسواق الشرق الأوسط.