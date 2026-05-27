سوبارو تستعد لإطلاق SUV كهربائية بقوة 338 حصانًا ومدى 300 ميل

تستعد شركة سوبارو اليابانية العريقة لإحداث تحول تاريخي في أسطولها من المركبات الصديقة للبيئة عبر إطلاق أيقونتها الجديدة كليًا سوبارو أونتشارتد موديل 2026، والتي تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الكروس أوفر المدمجة.

وجاء تطوير هذه السيارة بالتعاون الهندسي والبرمجي مع الشريك الاستراتيجي تويوتا، لتقدم سوبارو مركبة كهربائية نقية بالكامل فائقة الأداء تستهدف جيل الشباب والعائلات الشغوفة بالمغامرات اليومية والتنقل الذكي، مع الحفاظ على الهوية الجريئة والارتفاع الممتاز عن الأرض الذي يضمن تخطي الطرقات غير المستوية بكل سلاسة.

منظومة دفع مزدوجة تولد قوة حصانية هائلة وتسارعا رياضيًا

تعتمد سوبارو أونتشارتد ميكانيكيًا على خيارات دفع متطورة تضعها في منافسة مباشرة مع أقوى الطرازات العالمية، حيث زودت الفئات العليا منها بنظام دفع رباعي كهربائي متكامل يضم محركين كهربائيين مثبتين على المحاور الأمامية والخلفية للهيكل.

وتنتج هذه المنظومة البرمجية قوة إجمالية مذهلة تصل إلى 338 حصانًا، مما يمنح السيارة استجابة فورية فائقة القدرة عند الضغط على دواسة الوقود وتوليد عزم دوران فوري يمكن المركبة من التسارع من وضع الثبات التام وحتى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.3 ثانية فقط، وهو معدل تسارع رياضي يضاهي السيارات السوبر كار.

بطارية متطورة تضمن مدى سير طويل وحلول شحن ذكية وسريعة

تأتي السيارة محملة ببطارية ليثيوم أيون متطورة ذات سعة تخزينية ضخمة تبلغ 74.7 كيلوواط في الساعة، مما يتيح للفئة القياسية ذات الدفع الأمامي قطع مدى سير برمجى طويل يتجاوز 300 ميل (ما يعادل 483 كيلومترًا تقريبًا) بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة التزويد بالطاقة.

وتدعم البنية التحتية للهيكل تقنيات الشحن السريع بالتيار المستمر (DC) بقدرة تصل إلى 150 كيلوواط عبر منفذ شحن متطور، مما يتيح تزويد البطارية من نسبة 10% إلى 80% في غضون 28 دقيقة فقط، بالإضافة إلى تزويدها بنظام تدفئة مسبق لتهيئة حرارة الخلايا في الأجواء الباردة وضمان كفاءة الشحن.

مقصورة برمجية متطورة تدعم حزم الرفاهية الرقمية والترفيه

تمثل الكابينة الداخلية للسيارة الكهربائية ثورة رقمية حقيقية توفر أعلى مستويات الراحة والرفاهية لجميع الركاب، حيث تتوسط لوحة القيادة المكسوة بالخامات الفاخرة شاشة عرض معلوماتية ضخمة تعمل باللمس بمقاس 14 بوصة مخصصة لإدارة الخرائط والأنظمة الميكانيكية.

وتدعم الشاشة الاقتران اللاسلكي الكامل بأنظمة الهواتف الذكية مع وجود لوحة عدادات رقمية واضحة أمام أعين السائق، وتكتمل اللمسات التكنولوجية بوجود شاحن لاسلكي مزدوج للهواتف، ونظام صوتي نقي فخم، وسقف زجاجي بانورامي واسع يمنح ركاب المقصورة شعورًا بالرحابة وعزلًا صوتيًا متكاملًا عن ضوضاء الشوارع.

لم تتخل سوبارو عن إرثها العريق في تأمين السلامة، إذ زودت الطرازات ذات الدفع الرباعي بنظام التماثل الكلي (Symmetrical All-Wheel Drive) المدعوم بتقنية برمجية ذكية لإدارة العزم ميكانيكيًا والمعروف بنظام إكس مود (X-MODE).

ويمنح هذا النظام السائق تحكمًا مطلقًا وتوازنًا هائلًا عند القيادة فوق الرمال أو الثلوج أو الطرق الطينية، بالتكامل مع حزمة أمان نشطة تشتمل على نظام الكبح التلقائي لحالات الطوارئ، ومراقبة الحارة المرورية، والتحذير المسبق من التصادم، مع وسائد هوائية كاملة محيطة لحماية الركاب من كافة الزوايا.