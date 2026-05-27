بي إم دبليو M3 هاندشالتر 2026 تظهر لأول مرة

أعلنت شركة بي إم دبليو عن طرازها الجديد بي إم دبليو M3 هاندشالتر موديل 2026، وتنتمي M3 هاندشالتر لفئة السيارات السيدان، وتم إنتاج تلك السيارة لتوديع الجيل الحالي من الأيقونة M3 بطريقة استثنائية، وتأتي هذه السيارة الرياضية بإنتاج محدود للغاية وأعداد حصرية جداً .

محرك بي إم دبليو M3 هاندشالتر موديل 2026

تحصل سيارة بي إم دبليو M3 هاندشالتر موديل 2026 علي قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 473 حصان، وعزم دوران 550 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس مانيوال مكونة من 6 سرعات .

تتسارع سيارة بي إم دبليو M3 هاندشالتر موديل 2026 من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 4.1 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلي 290 كم/ساعة .

مواصفات بي إم دبليو M3 هاندشالتر موديل 2026

زودت سيارة بي إم دبليو M3 هاندشالتر موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، ممتصات الصدمات وأنظمة التعليق المستخدمة في شقيقتها الأكثر شراسة M4 CSL، وتم تعديل استجابة نظام التوجيه والمحرك لتوفير تحكم فوري دقيق عند قطع كل كم/ساعة، وتم استخدام الكربون ليشمل السقف، وغطاء المحرك، وموزع الهواء الأمامي، وأغطية المرايات الجانبية، وناشر الهواء الخلفي، وجناح خلفي مدمج.

بالاضافة إلي انه عند الدخول إلى مقصورة بي إم دبليو M3 هاندشالتر موديل 2026 الداخلية، ستشعر على الفور بأجواء حلبات السباق الفاخرة بسبب وجود، مقاعد M الكربونية الحاضنة (M Carbon bucket seats)، وبها حزمة متكاملة من أنظمة دعم السائق والتحكم في الثبات لضمان أعلى مستويات الأمان عند الانزلاق بالمنعطفات.

تاريخ شركة بي إم دبليو في صناعة السيارات

تأسست شركة بي إم دبليو عام 1916 في ميونخ بألمانيا، وبدأت كمصنع لمحركات الطائرات، وتحولت الشركة إلى صناعة السيارات رسمياً عام 1928، لتصبح اليوم واحدة من أعرق العلامات التجارية العالمية في فئة السيارات الفاخرة والأداء الرياضي .