سعر ومواصفات جينيسيس G80 موديل 2026 في السعودية

تواصل سيارة جينيسيس G80 حضورها ضمن فئة السيدان الفاخرة في السوق السعودي من خلال نسخة 2026 التي جاءت بتجهيزات تركز على التقنيات العالية، ومستوى الراحة وأنظمة القيادة المتقدمة.

أبعاد جينيسيس G80

تعتمد جينيسيس G80 موديل 2026 على تصميم خارجي طويل وانسيابي حيث يصل طولها إلى 4,995 مم، بينما يبلغ عرضها 1,925 مم، مع ارتفاع عند 1,465 مم، كما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 3,010 مم، ويصل وزن السيارة بدون ركاب إلى 1,850 كجم.

محرك تيربو بقوة تتجاوز 300 حصان

تزود السيارة جينيسيس G80 بمحرك بنزين تيربو بسعة 2.5 لتر مكون من أربع أسطوانات، ويولد قوة تصل إلى 304 أحصنة، مع عزم دوران يبلغ 422 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات، بينما تعتمد السيارة على نظام دفع خلفي RWD.

تجهيزات جينيسيس G80

حصلت جينيسيس G80 موديل 2026 على مجموعة واسعة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، بداية من نظام تثبيت السرعة المتكيف الذي يدعم خاصية التوقف والانطلاق، وصولًا إلى أنظمة التحذير من التصادم الأمامي ومكابح الطوارئ الذاتية، كما تضم السيارة نظام مراقبة النقطة العمياء مع ميزة عرض المنطقة العمياء داخل الشاشة الرئيسية، بالإضافة إلى نظام التحذير من حركة المرور الخلفية أثناء الرجوع للخلف.

وتدعم السيارة أيضًا أنظمة الحفاظ على المسار والتنبيه عند الخروج غير المقصود عن المسار، إلى جانب حساسات ركن أمامية وخلفية وكاميرا محيطية 360 درجة، بالإضافة إلى منظومة الوسائد الهوائية للحماية من الصدمات.

وتعتمد المقصورة الداخلية على شاشة بانورامية قياس 27 بوصة تجمع بين شاشة العدادات والنظام الترفيهي، مع وجود شاشة إضافية للتحكم ببعض الوظائف، وتدعم المنظومة تقنيات آبل كاربلاي وأندرويد أوتو إلى جانب نظام الملاحة المدمج، وتضم السيارة نظام صوتي مكونًا من 18 سماعة، إضافة إلى شاشة عرض المعلومات على الزجاج الأمامي، وبمكيف أوتوماتيكي ثلاثي مناطق التحكم، ومقاعد كهربائية.

سعر جينيسيس G80 2026 في السوق السعودي

تقدم سيارة جينيسيس G80 موديل 2026 في السعودية بسعر يبلغ 307,101 ريال سعودي، للفئة Royal 2.5.