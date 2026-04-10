تبدأ من 193,451 ريالا.. أسعار جينيسيس G70 موديل 2026 في السعودية

تواصل جينيسيس توسيع حضورها في عالم السيارات الفاخرة من خلال تقديم جينيسيس G70 موديل 2026، التي تنتمي إلى فئة السيدان الرياضية المدمجة، وتقدم هذه السيارة عبر باقة من التجهيزات داخل السوق السعودي، مع أسعار تبدأ من 193,451 ريالا.

محركات وأداء جينيسيس G70 موديل 2026

تعتمد السيارة على خيارين من المحركات، الأول رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر مع شاحن توربيني، يولد قوة تصل إلى 252 حصانًا وعزم دوران يبلغ 353 نيوتن متر، ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات مع نظام دفع خلفي

أما الخيار الثاني لمنظومة جينيسيس G70 موديل 2026 الفنية فيأتي بمحرك V6 مزدوج التيربو بسعة 3.3 لتر، يقدم أداءً أعلى بقوة تبلغ 370 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 510 نيوتن متر، مع نفس ناقل الحركة ونظام الدفع.

وتسعى جينيسيس إلى تحقيق معادلة الأداء مقابل الاقتصاد في استهلاك الوقود، حيث يبلغ معدل الاستهلاك للمحرك الأصغر نحو 12.0 كم لكل لتر، بينما يسجل محرك V6 معدلًا يبلغ 11.1 كم لكل لتر، وتدعم السيارة خزان وقود بسعة 60 لترًا، ما يوفر مدى قيادة مناسبًا للاستخدام.

جينيسيس G70 موديل 2026 وأنظمة الأمان

تم تجهيز جينيسيس G70 بمجموعة من تقنيات السلامة التي تدعم السائق والركاب، تشمل هذه الأنظمة المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، إلى جانب نظام التحكم في الجر والثبات الإلكتروني.

كما تتوفر تقنيات مساعدة مثل نظام تثبيت السرعة، ومراقبة النقاط العمياء، وتنبيه إجهاد السائق، بالإضافة إلى حساسات الركن الأمامية والخلفية وكاميرا محيطية بزاوية 360 درجة، ومنظومة الوسائد الهوائية الخاصة بالحماية.

تجهيزات جينيسيس G70 موديل 2026

تتوسط لوحة القيادة لسيارة جينيسيس G70 موديل 2026 شاشة رئيسية بقياس 10.25 بوصة تدعم أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto، إلى جانب شاشة عدادات رقمية تتراوح بين 8 و12 بوصة حسب الفئة، كما يتوفر نظام صوتي متدرج بعدد مكبرات يصل إلى 15 سماعة.

وتضم السيارة مجموعة من التجهيزات، مثل المكيف الأوتوماتيكي ثنائي المناطق، وشاحن الهاتف اللاسلكي، والمقاعد الكهربائية القابلة للتعديل، كما تأتي بفتحة سقف كهربائية وجنوط ألومنيوم بقياس 19 بوصة، إلى جانب إضاءة LED متطورة.

أسعار جينيسيس G70 موديل 2026 في السوق السعودي

تبدأ أسعار جينيسيس G70 موديل 2026 في المملكة العربية السعودية من 193,451 ريال للفئة الأساسية، بينما تصل إلى 257,573 ريالا للفئات الأعلى تجهيزًا.