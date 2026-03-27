قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

ماذا تقدم جينيسيس G80 موديل 2026 الفاخرة؟

صبري طلبه

تواصل جينيسيس ترسيخ موقعها في فئة السيارات الفاخرة من خلال طراز G80  موديل 2026، الذي يأتي ضمن فئة السيدان عالية الأداء، حيث تعزز العلامة الكورية من تواجدها بقوة، عبر حزمة من التجهيزات والتقنيات، إلى جانب لمسات الفخامة.

أبعاد جينيسيس G80 2026

يبلغ طول جينيسيس G80 موديل 2026 نحو 5,005 مم، مع عرض يصل إلى 1,925 مم وارتفاع يبلغ 1,465 مم، كما تمتد قاعدة العجلات إلى 3,010 مم، ويصل وزن السيارة إلى نحو 1,950 كجم، وتتوفر بجنوط ألمنيوم بقياسات تتراوح بين 19 و20 بوصة.

محرك جينيسيس G80 موديل 2026 

تعتمد جينيسيس G80 موديل 2026 على محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 2.5 لتر مزود بشاحن توربيني، قادر على إنتاج قوة تصل إلى 304 حصان، مع عزم دوران يبلغ 422 نيوتن متر، ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، ينقل القوة إلى العجلات الخلفية، كما تأتي السيارة بخزان وقود بسعة 65 لترًا.

مقصورة وتجهيزات جينيسيس G80 موديل 2026 

تضم G80 شاشة بانورامية كبيرة بقياس 27 بوصة تجمع بين العدادات ونظام المعلومات والترفيه، كما تدعم هذه المنظومة تقنيات الربط الحديثة مثل Apple CarPlay وAndroid Auto، إلى جانب نظام ملاحة مدمج، وتوفر السيارة أيضًا نظام صوتي متطور من Bang & Olufsen مكون من 18 سماعة.

كما تضم السيارة نظام تكييف أوتوماتيكي ثلاثي المناطق، ومقاعد خلفية تدعم خاصية التبريد والتدفئة، إلى جانب إضاءة داخلية محيطية، وشاحن لاسلكي للهواتف، بالإضافة إلى عجلة قيادة متعددة الوظائف، نوافذ ومرايات كهربائية التحكم.

وتعتمد G80 على مجموعة واسعة من أنظمة الحماية والمساعدة، حيث تأتي مزودة بـ10 وسائد هوائية، خاصية مراقبة النقطة العمياء مع المساعدة على تجنب الاصطدام، ونظام البقاء في المسار، إلى جانب تقنيات قراءة الطريق.

وتدعم السيارة جينيسيس G80 موديل 2026 نظام الركن عن بُعد باستخدام المفتاح، فضلًا عن أنظمة تقليدية مثل المكابح المانعة للانغلاق ABS، والتوزيع الإلكتروني لقوة الفرملة، ونظام التحكم في الجر والثبات الإلكتروني، إضافة إلى مساعد صعود المرتفعات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد