جينيسيس تصنع وحشًا ينافس BMW M5 وتطيح بـ فيراري

كشفت شركة "جينيسيس" بهدوء عن نسختها الأكثر شراسة وسرعة على الإطلاق، وهي سيارة (G80 Magma)، التي تمثل ذروة الأداء الرياضي للعلامة الكورية الفاخرة.

وبعد مرور ما يقرب من عامين على ظهورها كنسخة اختبارية في معرض نيويورك للسيارات، تحولت الشائعات إلى حقيقة ملموسة في مطلع عام 2026، حيث تقرر طرح هذه الأيقونة للبيع في عدد محدود جدًا من الدول، مع تركيز خاص وحصري على منطقة الشرق الأوسط.

هذا التوجه يجعل من امتلاكها فرصة نادرة جدًا، لدرجة أنها قد تبدو أكثر ندرة وحصرية من بعض موديلات فيراري التي يتم إنتاجها بكميات أكبر مقارنة بهذا الإصدار المحدود.

محرك V8 بقوة 525 حصانًا وتعديلات هندسية فائقة

تعتمد (G80 Magma) على محرك سداسي الأسطوانات (V6) بشاحن توربيني مزدوج، خضع لعمليات تطوير مكثفة لتصل قوته إلى 525 حصانًا.

ولم تكتفِ جينيسيس بزيادة القوة الحصانية، بل أجرت تعديلات جذرية على نظام التعليق لجعله أكثر انخفاضًا وصلابة بما يناسب الأداء الرياضي العالي.

كما تم تزويد السيارة بنظام مكابح "بريمبو" (Brembo) فائق الأداء لضمان قوة كبح مثالية، بالإضافة إلى لمسات جمالية تشمل واجهات أمامية وخلفية أعيد تصميمها بالكامل وتطعيمات باللون الأسود اللامع تمنحها مظهرًا هجوميًا يوحي بالسرعة حتى وهي في وضع الثبات.

خيبة أمل في الأسواق العالمية ورهان على التميز

بينما كان عشاق السيارات في الولايات المتحدة وأوروبا ينتظرون وصول هذا الوحش الكوري لمنافسة "بي إم دبليو M5"، جاء قرار جينيسيس بحصر البيع في أسواق مختارة ليمثل صدمة للكثيرين.

وتعكس هذه الاستراتيجية رغبة العلامة التجارية في بناء هالة من الحصرية والتميز حول علامة "ماجما" التجارية الجديدة، واستهداف فئة من المشترين الذين يبحثون عن سيارة صالون رياضية لا يشبهها شيء على الطريق.

إن هذا المزيج بين الحرفية الكورية العالية والأداء الرياضي الجامح يضع جينيسيس في منطقة جديدة تمامًا من المنافسة، بعيدًا عن فئات الإنتاج التجاري الواسع.

التصميم الداخلي ورفاهية السباقات في 2026

من الداخل، تأتي (G80 Magma) بمقصورة تمزج بين جلود "ألكانتارا" الفاخرة وتطعيمات ألياف الكربون، مع مقاعد رياضية تحتضن السائق عند المنعطفات الحادة.

وتم دمج أحدث تقنيات الملاحة والترفيه الخاصة بجينيسيس لعام 2026، مع إضافة واجهات عرض مخصصة للأداء الرياضي تظهر بيانات العزم، ضغط التوربو، وقوى الجاذبية (G-force).

وتعد هذه السيارة بمثابة بيان عملي من جينيسيس بأنها قادرة على صناعة سيارات لا تكتفي بالفخامة فقط، بل يمكنها مقارعة أساطير القوة الألمانية والإيطالية في عقر دارهم.