قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يواصل الصدارة.. ترتيب مجموعة الأهلي بعد التعادل أمام يانج أفريكانز بالشوط الأول
يحلق في الصدارة.. الأهلي يخطف تعادلا مستحقا مع يانج أفريكانز فى دوري أبطال أفريقيا
مقدمة مقترح الـ 5000 دولار مقابل الإعفاء الجمركي للهواتف توجه رسالة للمصريين بالخارج
جينيسيس تصنع وحشًا ينافس BMW M5 وتطيح بـ فيراري
قرار أمريكي عاجل بشأن صفقة بيع صواريخ باتريوت للسعودية
الحبس عامين للتيك توكر شاكر محظور في اتهامه بنشر فيديوهات خادشة
سعر الدولار مساء اليوم 31-1-2026
1000 جنيه فرق| الذهب يتراجع بقوة.. ومفاجأة في سعر عيار 21
كتل هوائية صحراوية وأتربة ورياح.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الساعات المقبلة
رئيس الوزراء يفتتح أول فنادق بجامعة المنيا
مصر: انتهاكات إسرائيل المتكررة لوقف إطلاق النار بغزة تهدد المسار السياسي
رفض يشترى لها علبة سجاير .. والدة قتيل البحيرة تفجر مفاجأة بشأن الزوجة المتهمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جينيسيس تصنع وحشًا ينافس BMW M5 وتطيح بـ فيراري

BMW
BMW
عزة عاطف

كشفت شركة "جينيسيس" بهدوء عن نسختها الأكثر شراسة وسرعة على الإطلاق، وهي سيارة (G80 Magma)، التي تمثل ذروة الأداء الرياضي للعلامة الكورية الفاخرة. 

وبعد مرور ما يقرب من عامين على ظهورها كنسخة اختبارية في معرض نيويورك للسيارات، تحولت الشائعات إلى حقيقة ملموسة في مطلع عام 2026، حيث تقرر طرح هذه الأيقونة للبيع في عدد محدود جدًا من الدول، مع تركيز خاص وحصري على منطقة الشرق الأوسط. 

هذا التوجه يجعل من امتلاكها فرصة نادرة جدًا، لدرجة أنها قد تبدو أكثر ندرة وحصرية من بعض موديلات فيراري التي يتم إنتاجها بكميات أكبر مقارنة بهذا الإصدار المحدود.

محرك V8 بقوة 525 حصانًا وتعديلات هندسية فائقة

تعتمد (G80 Magma) على محرك سداسي الأسطوانات (V6) بشاحن توربيني مزدوج، خضع لعمليات تطوير مكثفة لتصل قوته إلى 525 حصانًا.

ولم تكتفِ جينيسيس بزيادة القوة الحصانية، بل أجرت تعديلات جذرية على نظام التعليق لجعله أكثر انخفاضًا وصلابة بما يناسب الأداء الرياضي العالي. 

كما تم تزويد السيارة بنظام مكابح "بريمبو" (Brembo) فائق الأداء لضمان قوة كبح مثالية، بالإضافة إلى لمسات جمالية تشمل واجهات أمامية وخلفية أعيد تصميمها بالكامل وتطعيمات باللون الأسود اللامع تمنحها مظهرًا هجوميًا يوحي بالسرعة حتى وهي في وضع الثبات.

خيبة أمل في الأسواق العالمية ورهان على التميز

بينما كان عشاق السيارات في الولايات المتحدة وأوروبا ينتظرون وصول هذا الوحش الكوري لمنافسة "بي إم دبليو M5"، جاء قرار جينيسيس بحصر البيع في أسواق مختارة ليمثل صدمة للكثيرين. 

وتعكس هذه الاستراتيجية رغبة العلامة التجارية في بناء هالة من الحصرية والتميز حول علامة "ماجما" التجارية الجديدة، واستهداف فئة من المشترين الذين يبحثون عن سيارة صالون رياضية لا يشبهها شيء على الطريق. 

إن هذا المزيج بين الحرفية الكورية العالية والأداء الرياضي الجامح يضع جينيسيس في منطقة جديدة تمامًا من المنافسة، بعيدًا عن فئات الإنتاج التجاري الواسع.

التصميم الداخلي ورفاهية السباقات في 2026

من الداخل، تأتي (G80 Magma) بمقصورة تمزج بين جلود "ألكانتارا" الفاخرة وتطعيمات ألياف الكربون، مع مقاعد رياضية تحتضن السائق عند المنعطفات الحادة. 

وتم دمج أحدث تقنيات الملاحة والترفيه الخاصة بجينيسيس لعام 2026، مع إضافة واجهات عرض مخصصة للأداء الرياضي تظهر بيانات العزم، ضغط التوربو، وقوى الجاذبية (G-force). 

وتعد هذه السيارة بمثابة بيان عملي من جينيسيس بأنها قادرة على صناعة سيارات لا تكتفي بالفخامة فقط، بل يمكنها مقارعة أساطير القوة الألمانية والإيطالية في عقر دارهم.

سعر جينيسيس G80 ماجما مواصفات جينيسيس G80 2026 سيارات حصرية في السعودية بي إم دبليو M5 جينيسيس التوربيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

محافظ الاسكندرية

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

الشاب صاحب الواقعة

تربطهما علاقة زواج..القصة الكاملة لفتاة البحيرة وخطبيها وتبادل الاتهامات

الإعلان عن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

صورة أرشيفية

قبل الرؤية الشرعية.. القمر يحسم فلكيا موعد أول أيام شهر رمضان 2026

صورة ارشيفية

من القمة للهاوية..كيف خسر الذهب مكاسب قياسية في أسبوع واحد

ذهب

انتعاش الدولار يؤدي لـ خسائر كبرى في أسعار الفضة والذهب

ترشيحاتنا

المخرج المصري داني جمال

المخرج داني جمال يعزز الحضور المصري عالميا بعضويته في لجان تحكيم مهرجانات دولية

مؤتمر للخدام والخادمات

إيبارشية دشنا تنظم مؤتمر الخدام بعنوان «الجدية والالتزام في الخدمة»

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير ميدان الفريق صفي الدين أبو شناف بالمنيا

بالصور

فاكهة صغيرة بفوائد كبيرة.. يعزز الهضم والمزاج والنوم ويمنحك بشرة أكثر شبابًا

فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا
فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا
فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا

طفرة علمية جديدة.. علاج ثلاثي يقضي على سرطان البنكرياس

هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟
هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟
هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟

محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف طريق الإبراهيمية الدائرى وبتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

خزين رمضان 2026.. كيف تستعدي للشهر الكريم؟

نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026
نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026
نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026

فيديو

خادمة هدى شعراوي

الخادمة حاولت حـ.رقــ.ها .. تفاصيل صادمــ.ة في اعترافات قاتــ.لة هدى شعراوي

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول والأنبياء تشعل مواقع التواصل... وهذا أول تعليق من ناشرها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد