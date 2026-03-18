الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

ضربات مكثفة تهز إسرائيل.. صواريخ متعددة الرؤوس تمطر تل أبيب انتقامًا لاغتيــ.ـال «لاريجاني»

قسم الخارجي

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء أن تل أبيب تعرضت لضربات مكثفة خلال الموجة الـ61 من عملية "وعد صادق 4".

وأكد الحرس الثوري الإيراني في بيان أنه أطلق في الموجة 61 صواريخ "خرمشهر 4" متعددة الرؤوس الحربية و"قدر" و"عماد" و"خيبرشكن" انتقاماً لدم الشهيد علي لاريجانى ورفاقه الشهداء.

شنّت إيران خلال الساعات القليلة الماضية، اليوم الأربعاء هجمات مُتزامنة ضد إسرائيل و4 دول عربية ردًا على اغتيال علي لاريجاني رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني.

وأعلنت السلطات السعودية والكويتية والإماراتية أن الدفاعات الجوية اعترضت عدة طائرات مسيّرة وهجمات صاروخية إيرانية.

وأفادت وزارة الدفاع السعودية في بيانين منفصلين أنها دمّرت ست طائرات مسيّرة في شرق البلاد.

كما نشر الجيش الكويتي على منصة إكس: "تتصدى الدفاعات الجوية الكويتية حاليًا لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية".

وفي العراق، أفادت مصادر أمنية أن هجومًا بطائرة مسيّرة استهدف السفارة الأمريكية في بغداد، وسُمع دوي انفجار في المنطقة.

وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، أن الدفاعات الجوية تعاملت مع تهديد صاروخي، مطالبة المواطنين بضرورة البقاء في مكان آمن ومتابعة التحذيرات والمستجدات على المواقع الرسمية.

وأعلن مجلس الأمن القومي الإيراني مساء الثلاثاء، مقتل علي لاريجاني، في أعقاب غارات جوية أمريكية وإسرائيلية على العاصمة طهران خلال الساعات الماضية.

وكان وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق اليوم عن اغتيال علي لاريجاني في ضربة جوية استهدفت العاصمة طهران ليل الاثنين – الثلاثاء.

نيللى كريم ومها نصار واحمد سعيد عبد الغني
نصائح لمرضى السكري لتناول كحك العيد بأمان
كيف تُسعد أبناءك في العيد بتكاليف بسيطة؟
