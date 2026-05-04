المتحف المصري الكبير يعلن إطلاق محطة الطاقة الشمسية الجديدة

يستعد المتحف المصري الكبير لإطلاق محطة الطاقة الشمسية الجديدة، خلال فعالية رسمية تُعقد اليوم الاثنين الموافق 4 مايو الجاري، في تمام الساعة 11:00 صباحًا بمقر المتحف، وذلك في إطار توجه الدولة المصرية نحو دعم مفاهيم الاستدامة البيئية والتحول إلى الطاقة النظيفة داخل المؤسسات الثقافية الكبرى.

إطلاق محطة الطاقة الشمسية

ويأتي هذا المشروع كخطوة مهمة ضمن استراتيجية المتحف المصري الكبير للتحول إلى متحف صديق للبيئة، من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتقليل البصمة الكربونية، بما يعزز من مكانته كأحد أهم المتاحف العالمية الحديثة التي تجمع بين عراقة الحضارة المصرية القديمة وأحدث معايير الإدارة المستدامة.

ويشهد حفل الإطلاق حضور عدد من المسؤولين بوزارة السياحة والآثار، إلى جانب قيادات المتحف المصري الكبير وعدد من ممثلي الجهات المعنية بقطاع الطاقة والبيئة، حيث سيتم استعراض تفاصيل المشروع وأهدافه ودوره في دعم كفاءة استهلاك الطاقة داخل المتحف.

ويُعد مشروع محطة الطاقة الشمسية أحد المشروعات الحيوية التي تسهم في توفير جزء كبير من احتياجات المتحف من الكهرباء عبر الطاقة النظيفة، بما يعكس التزام الدولة بتطبيق معايير الاستدامة في المشروعات القومية الكبرى، ويعزز من صورة المتحف المصري الكبير كمؤسسة ثقافية رائدة دوليا.