مسلسل المداح 6 الحلقة 29 .. اتهام حمادة هلال بالتسبب في قتل طارق النهري

شهدت أحداث الحلقة 29 من مسلسل "المداح 6: أسطورة النهاية" تحولا جذريا في مسار الصراع بين الخير والشر، حيث تمكن صابر (حمادة هلال) أخيرا من كسر العهد القديم المربوط بالدم، ليتحرر من قيود عالم الجن التي حاولت حصاره طويلا.

شهدت الحلقة حوار فلسفي عميق بين صابر وسميح (فتحي عبدالوهاب)، حين عرض صابر عليه التوبة، ليرد الأخير بسخرية مستشهدا باستكبار إبليس، مما يعكس أن الشر قد يكون اختيارا واعيا وليس مجرد ضلال، وفي زاوية أخرى، قدم الفنان علاء مرسي أداء استثنائيا، محذرا من فتن آخر الزمان، ومؤكدا أن مجرد "المعرفة" أو "الحفظ" لا يحميان الإنسان من الفتنة إذا غفل قلبه عن ذكر الله.

سلطت الحلقة الضوء على رسائل إنسانية ودينية هامة، خاصة مع نجاة "صفاء" والدة صابر المداح وعودتها لوعيها، مؤكدة أن باب التوبة يظل مفتوحا لمن استعاد بصيرته، وتنتهي أحداث الحلقة بوفاة الحاج صالح (طارق النهري) مختنقا بسبب الدخان في مكتبه، وتوجيه أصابع الاتهام لصابر المداح بقتله، ويضعنا المسلسل أمام مواجهة أخيرة حاسمة، بعد أن أنهى صابر أسطورة الجن المتجسد، بانتظار "النهاية" في الحلقة الأخيرة.

"المداح 6" من بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، حمزة العيلي، مفيد عاشور، علاء مرسي، خالد أنور، عفاف رشاد، جمال عبد الناصر، وفاتن سعيد، والعمل من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.