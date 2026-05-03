في غيبوبة تامة .. نقل إيمان ابنة وحيد سيف للعناية المركزة | تفاصيل

نُقلت إيمان، ابنة الفنان الراحل وحيد سيف، إلى العناية المركزة داخل أحد المستشفيات، بعد تدهور حالتها الصحية ودخولها في غيبوبة تامة.

وكشف شقيقها، الفنان أشرف سيف، عن تطورات حالتها الصحية عبر حسابه على "إنستجرام"، مطالبًا الجمهور بالدعاء لها بالشفاء العاجل..

وقال: "أرجو منكم وأستحلفكم بالله، أحبائي وأصدقائي، الدعاء لأختي الحبيبة ونور عيني إيمان بالشفاء، فهي ترقد الآن في العناية المركزة في غيبوبة تامة".

وأضاف: "اللهم يا شافي يا معافي، عافها واعفُ عنها، اللهم يا رحمن نستغيث بك أن تردها إلينا ردًا جميلًا، اللهم أدخلها مدخل صدق وأخرجها مخرج صدق، واجعل لها من لدنك سلطانًا نصيرًا".