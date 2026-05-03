إيران تضع الكرة في ملعب أمريكا: هل نختار الدبلوماسية أم المواجهة؟

قال الرئيس دونالد ترامب إنه ربما لا يقبل مقترح التفاوض الإيراني الجديد.

وقالت إيران إن الأمر متروك للولايات المتحدة فيما إذا كانت ستسعى إلى تسوية تفاوضية أو العودة إلى الحرب المفتوحة، لكن طهران مستعدة لأي من الاحتمالين.

وذكر مسؤول بوزارة الخارجية: "الآن الكرة في ملعب الولايات المتحدة لاختيار طريق الدبلوماسية أو الاستمرار في نهج المواجهة"، وفقًا لما نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية.

وقال: "إن إيران، بهدف تأمين مصالحها وأمنها الوطنيين، مستعدة لكلا المسارين".

وجاءت هذه التصريحات بعد أن قال مسؤول عسكري إيراني كبير إن تجدد القتال بين الولايات المتحدة وإيران "محتمل".

الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في أواخر فبراير توقفت منذ 8 أبريل، مع إجراء جولة واحدة فاشلة من محادثات السلام في باكستان منذ ذلك الحين.

وقال ترامب للصحفيين: "في هذه اللحظة، لست راضيًا عما يعرضونه"، وألقى باللوم في تعثر المحادثات على "خلافات هائلة" داخل القيادة الإيرانية.

وأضاف قائلاً: "هل نريد أن نذهب ونفجرهم وننهي أمرهم إلى الأبد، أم نريد أن نحاول عقد صفقة؟"، مشيرًا إلى أنه "يفضل" عدم اتخاذ الخيار الأول "على أساس إنساني".

وأضاف: "لقد أظهرت الأدلة أن الولايات المتحدة غير ملتزمة بأي وعود أو اتفاقيات".