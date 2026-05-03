أحمد حسن يكشف حقيقة مشاركة 3 أندية مصرية في دوري أبطال إفريقيا

كشف أحمد حسن، كابتن منتخب مصر السابق، حقيقة الأخبار المتداولة بشأن مشاركة 3 أندية من الدوري المصري في بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2026-2027.

وقال "الصقر" في تصريحات عبر برنامجه "الكابتن"، المذاع على قناة dmc: "انتشرت أخبار كثيرة في الفترة الأخيرة عن مشاركة 3 أندية من الدوري المصري في بطولة دوري أبطال إفريقيا".

وتابع: "تأكدنا من مصادرنا داخل الاتحاد الإفريقي أن هذا الأمر عارٍ تمامًا من الصحة".

وأكمل: "دوري أبطال إفريقيا في الموسم الجديد ستُقام في موعدها، وبنفس نظام الأعوام الماضية، وقد يتم هذا الأمر "مشاركة 3 أندية من الدوري المصري" في المستقبل، وليس الآن".

واختتم "الصقر" حديثه قائلاً: "هناك اتجاه لإقامة بطولة دوري السوبر الإفريقي، والتي قد تعود مرة أخرى وبنظام مختلف خلال الفترة القادمة، وعلى الجميع الاجتهاد من أجل المنافسة في البطولات المختلفة".