أحمد حسن ينتقد الهجوم على شحاتة: لا تهدموا الرموز.. فهم من صنعوا التاريخ بحروف من ذهب

دافع أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن حسن شحاتة أسطورة ومدرب القلعة البيضاء السابق، بعد الانتقادات التي طالته من بعض جماهير نادي الزمالك خلال الساعات الماضية بسبب تصريحاته بشأن خوان بيزيرا .

وكتب احمد حسن عبر حسابه على فيسبوك قائلًا: ابلعوا لحسن شحاتة الزلط.. من إمبارح والهجوم شغّال على الكابتن حسن شحاتة من بعض صفحات وجماهير الجيل الجديد من مشجعي الزمالك.

وأضاف: بقول الجيل الجديد لأنهم حرفيًا ميعرفوش أوي ماذا قدّم المعلم لنادي الزمالك، وإزاي ساعد في زيادة شعبية النادي مصريًا وعربيًا وإفريقيًا، وأصبح أسطورة حقيقية للنادي جعلت أجيالًا وراء أجيال تعشق الرقم 14 وتقتدي بالمعلم الكبير. ده غير التاريخ الأعظم مع منتخب مصر.

وواصل الصقر أحمد حسن دفاعه عن المعلم قائلا: الكابتن حسن شحاتة قال تصريحًا أو رأيًا في برنامج يحتمل الصواب والخطأ، وحتى لو توقيته خطأ، فمش معناه نطلع السكاكين وندبحه ونتهمه اتهامات دون مراعاة لتاريخه أو سنه أو حالته الصحية، وعلى رأي المثل: عدوك بيتمنالك الغلط، وحبيبك نبلع له الزلط.. ما بالك ده المعلم الكبير.

ووجه أحمد حسن عتابًا إلى الإعلامي أحمد حسام ميدو والذي ظهر برفقته حسن شحاتة في الحوار التليفزيوني الذي أثار الأزمة، وفي هذا الصدد قال أحمد حسن: عتابي للصديق الغالي أحمد حسام ميدو بأنه كان عليه أن يراعي ذلك، ويحذف أي آراء قد لا يكون توقيتها مناسبًا من الكابتن حسن، خصوصًا وأن الحلقات مسجلة، وكذلك لمجلس إدارة نادي الزمالك الذي التزم الصمت تجاه ما يحدث مع المعلم، ونسوا أن الرجل، رغم ظروفه الصحية، كان دائمًا داعمًا ومشجعًا في المدرجات حتى المباريات الأخيرة.

واختتم أحمد حسن البوست الخاص به قائلا: نصيحة للجميع: لا تهدموا الرموز، فهم من صنعوا التاريخ بحروف من ذهب.