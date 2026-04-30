تصريح صادم من رئيس الأركان الأمريكي : روسيا متورطة في دعم إيران عسكريًا

أبلغ رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال دان كين، أعضاء مجلس الشيوخ بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدّم دعماً للمجهود الحربي الإيراني، وهو ما نفاه الكرملين سابقاً أمام البيت الأبيض.

وامتنع كين عن الخوض في التفاصيل، مُشيراً إلى الطابع العلني للجلسة، لكنه قال: "هناك بالتأكيد تحركاتٌ ما".

وأيد رئيس اللجنة، السيناتور الجمهوري روجر ويكر، هذا الرأي، قائلاً: "لا شك أن روسيا بقيادة فلاديمير بوتين تتخذ إجراءاتٍ جادة لتقويض جهودنا الرامية إلى تحقيق النجاح في إيران".

وقبل يومين، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أنه يسرهم التواصل مع روسيا، وذلك بعدما أجرى لقاءات بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجي لافروف.

وقال عراقجي: الأحداث الأخيرة برهنت على عمق وقوة شراكتنا الاستراتيجية مع روسيا ونعرب عن امتناننا لما لقيناه من تضامن و نرحب بدعم روسيا للمساعي الدبلوماسية.