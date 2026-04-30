نزيف الاحتلال بجنوب لبنان .. مقتل جندي إسرائيلي بعد هجوم بطائرة مسيرة

أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الخميس بمقتل الجندي ليام بن حمو (19 عامًا) من هرتسليا، خلال معركة في جنوب لبنان.

وأوضح جيش الاحتلال أن الجندي المقتول ينتمي للكتيبة 13 من لواء جولاني، وسقط في معركة جنوب لبنان جراء غارة جوية بطائرة مسيرة، بحسب ما أفادت به صحيفة يديعوت أحرونوت.

وأُصيب جندي إسرائيلي آخر بجروح متوسطة في الحادث الذي قتل فيه أول ليام بن حمو.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أفادت وسائل إعلام لبنانية بسقوط 9 شهداء و17 جريحًا في حصيلة أولية للعدوان الإسرائيلي على بلدات جبشيت وتول وحاروف جنوبي البلاد.

وكشفت تقارير ميدانية، استنادا إلى ما يعلنه الجيش الإسرائيلي، بأن الفرقة 36 نفّذت عمليات عسكرية في جنوب لبنان قالت إنها تهدف إلى إحباط خطة هجوم جديدة لقوات “الرضوان”، التي كانت تسعى بحسب الرواية الإسرائيلية إلى التمركز في خط دفاعي ثانٍ داخل عدد من القرى، بمساعدة مستشارين إيرانيين.

وخلال هذه العمليات، أعلن الجيش الإسرائيلي عن اكتشاف فتحات أنفاق مخفية، إضافة إلى تفجير طريق بطول نحو كيلومترين، قال إنه كان يُستخدم للتحضير لهجوم على إسرائيل.