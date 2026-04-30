فرنسا: أولوية قصوى لسلامة رعايانا بعد اعتراض أسطول متجه إلى غزة

أكد المتحدث باسم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو، أن أولوية بلاده القصوى هي ضمان سلامة رعاياها، وذلك عقب اعتراض إسرائيل أسطولًا إنسانيًا متجهًا إلى غزة في المياه الدولية قبالة السواحل اليونانية، واعتقال أكثر من 200 ناشط، بينهم نحو 11 مواطنًا فرنسيًا.

وأوضح كونفافرو، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن السلطات الفرنسية تحركت على عدة مستويات، تشمل التواصل المباشر مع السلطات الإسرائيلية لمتابعة أوضاع المواطنين الفرنسيين، والحفاظ على اتصال مستمر مع المعنيين وعائلاتهم، إضافة إلى توفير الحماية القنصلية اللازمة لهم عند وجودهم على الأراضي الإسرائيلية.

وشدد المتحدث على أن التوجه إلى غزة ينطوي على مخاطر كبيرة، مؤكداً في الوقت ذاته أن دور وزارة الخارجية يتمثل في دعم المواطنين الفرنسيين عند تعرضهم لمثل هذه الظروف.

كما دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إلى احترام القانون الدولي، ولا سيما قانون البحار، وضمان حماية الأشخاص وحرية التنقل.