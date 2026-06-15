الـ 48 ساعة القادمين فاصلة.. تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية لمحمد مرزبان

يخضع الفنان محمد مرزبان لمتابعة دقيقة من فرق طبية متعددة التخصصات، داخل إحدي غرف العناية المركزة باحدي المستشفيات بالإسماعلية.

وتضم التخصصات جراحة المخ والأعصاب، وجراحة الصدر، والجراحة العامة، بالإضافة إلى أطباء العناية المركزة.

وأكد الدكتور محمد جبريل، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، أن الفنان محمد مرزبان وصل إلى المستشفى إثر تعرضه لحادث سير، وهو يعاني من إصابات بالغة استدعت تدخلاً طبيًا عاجلًا.

وقال محمد جبريل، إن الحالة الصحية للفنان شهدت تدهورًا في مستوى الوعي، إلى جانب وجود نزيف داخلي وكسر في قاع الجمجمة، فضلًا عن كدمات وكسور متفرقة في الذراع وأجزاء أخرى من الجسم.

وتابع أن الحالة العامة للمصاب توصف بأنها حرجة وغير مستقرة، حيث تم وضعه على جهاز التنفس الصناعي، ويخضع لمتابعة دقيقة من فريق متخصص من أطباء العناية المركزة للتعامل مع المضاعفات والإصابات الناتجة عن الحادث.

وأشار مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية إلى أن الساعات الـ48 المقبلة ستكون حاسمة في تقييم تطورات الحالة الصحية، معربًا عن أمله في تحسن المؤشرات الطبية واستجابة المريض للعلاج.