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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جولة تفقدية لرئيس الوزراء في أجنحة المعرض الطبي الأفريقي

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
البهى عمرو

في خدمة مميزة نقدم بث مباشر لـ الجولة التفقدية لرئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، في أجنحة المعرض الطبي الأفريقي.

أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن اليوم لدينا 8500 مستحضر دوائي متداول بالسوق المصري، وأنه بحلول عام 2030، سنصل لـ 10000 مستحضر دوائي، وأن هذا يدعم سوق الدواء بمصر، وأن تنوع المستحضرات الدوائية يدعم تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق.

وأوضح أن مصر حققت نسبة 91٪ من الإنتاج المحلي في صناعة المستحضرات الدوائية في إنجاز قياسي، لم تصل له دولة في القارة لهذا الرقم.

وأشار رئيس هيئة الدواء، إلى أن  مصر من بين أكبر 20 دولة عالميا من حيث سوق المستحضرات الدوائية.

وتباع، أن التحول الرقمي بات ضرورة في القطاع الدوائي وليس رفاهية، وأن هناك خطة للانتهاء من رقمنة الأدوية المستوردة بحلول أغسطس من العام الحالي، على أن يتم الانتهاء من رقمنة جميع الأدوية المتداولة في السوق المصرية بحلول عام 2030.

ولفت إلى أن الهيئة تستهدف رقمنة كل عبوة دواء متداولة في السوق المصري، من خلال منحها رمزًا تعريفيًا فريدًا يشبه البطاقة الشخصية، بما يضمن عدم تكرار البيانات الخاصة بأي عبوة أخرى.

وأضاف أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز الرقابة على تداول الأدوية، وتدعم جهود مكافحة الغش والتلاعب، فضلًا عن تحسين كفاءة تتبع المستحضرات الدوائية داخل السوق المصرية.

وأشار إلى أن الدولة لديها رؤية لتعزيز التعاون مع مختلف الدول من أجل تحقيق التقدم في قطاع الأدوية، مشيرًا إلى أن سوق الدواء المصري يشهد نموًا ملحوظًا ويحقق معدلات نمو قوية للغاية.

وأضاف أن هذا القطاع يمثل أحد المجالات الاستثمارية المهمة، كما أن السوق يمتلك القدرة على تلبية الاحتياجات المحلية.

وتحدث عن نمو سوق الدواء المصري، موضحًا أنه في عام 2025 ارتفع إجمالي حجم السوق إلى 4 مليارات عبوة، بقيمة 422 مليار جنيه، فيما بلغت نسبة النمو 37%.

ولفت إلى أن معدل النمو المركب وصل إلى 15%، وهو ما يعادل ضعف معدل النمو العالمي، مؤكدًا أن ما يشهده القطاع يعكس حجم الإنجازات المحققة.

مصر تتقدم 4 مراكز عالميًا في صناعة الدواء

 

وأضاف، خلال النسخة الخامسة من المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي، أن مصر أصبحت تحتل المركز 26 عالميًا من حيث حجم المستحضرات الدوائية، بعدما كانت في المركز الـ 30 خلال عام 2024.

وأوضح أن هناك أهدافًا استراتيجية بحلول عام 2030 للوصول إلى قائمة أفضل 20 دولة عالميًا في هذا المجال، وذلك من خلال دعم الابتكار، وتطوير صناعة الدواء، وتوفير العلاجات الحديثة.

المعرض الطبي الأفريقي مصطفي مدبولي رئيس الوزراء الدواء صناعة الدواء

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