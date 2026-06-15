قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عون: استقرار لبنان وأمنه جزء لا يتجزأ من أي مسعى جدي لترسيخ الاستقرار في المنطقة
القائم بأعمال رئيس الضرائب العقارية في أول تصريح: سنتنازل عن طعون المتأخرات
من الاتصالات إلى القمم.. محطات وزيارات صنعت الشراكة المصرية الإماراتية
سقوط حافلة في اثيوبيا في وادي ومصرع ركابها
ياسين العياري.. اللاعب الذي رفض تونس وعاقبها في المونديال.. ليلة قاسية لنسور قرطاج أمام السويد
مجموعة مصر.. موعد مباراة إيران ونيوزيلندا في كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة
رسميا.. المالية تعلن تفاصيل إطلاق أبكليشن موبايل للضرائب العقارية
شعبة بيض المائدة: مصر حققت الاكتفاء الذاتي ونسعى للتوسع في الأسواق الأفريقية
استقبل 10 أهداف ودي ورسمي.. هل يستعيد منتخب تونس توازنه أمام اليابان وهولندا؟
انخفاض أسعار الفراخ اليوم الاثنين 15-6-2026 في الأسواق
تصعيد إسرائيلي جنوب لبنان.. استهداف سيارة وتفجيرات متتالية
جامعة الدول العربية تبحث توحيد التشريعات في مواجهة الإرهاب وخطاب الكراهية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نقيب الفلاحين يحذر من إضافة ثاني أكسيد التيتانيوم لعصير القصب: مادة محظورة في مصر وتغير اللون الطبيعي

عصير القصب
عصير القصب
البهى عمرو

حذر حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، من استخدام مادة ثاني أكسيد التيتانيوم في بعض محلات عصير القصب، مؤكدًا أنها مادة محظور استخدامها كمضاف غذائي للعصائر الطبيعية في مصر، ومشددًا على ضرورة تكثيف الرقابة لحماية صحة المواطنين ومنع الغش التجاري.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير، وسارة مجدي، في برنامج"صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد": "مادة ثاني أكسيد التيتانيوم تُستخدم في الأساس في صناعات الدهانات ومستحضرات التجميل، وبدأ استخدامها في بعض المنتجات الغذائية عالميًا منذ عقود بنسب، وبعدين اتحظرت من الاتحاد الأوروبي، واستخدامها في العصائر الطبيعية غير مسموح به داخل مصر".

وأوضح أن الهدف من إضافة ثاني أكسيد التيتانيوم إلى عصير القصب هو إكسابه لونًا أبيض ناصعًا وإخفاء التغير الطبيعي الذي يطرأ على العصير نتيجة التأكسد، مشيرًا إلى أن عصير القصب الطبيعي يكون لونه أصفر ذهبي أو أخضر فاتح، ويتغير لونه تدريجيًا عند تعرضه للهواء.

وأضاف أن بقاء عصير القصب باللون الأبيض لفترات طويلة يعد مؤشرًا على احتمال إضافة المادة إليه، لافتًا إلى أن وجود ترسبات تشبه البودرة البيضاء في قاع الكوب يعد من العلامات التي قد تشير إلى استخدام ثاني أكسيد التيتانيوم.

نقيب الفلاحين عصير القصب ثاني أكسيد التيتانيوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

قناة مجانية تنقل مواجهة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026

القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم

بدون اشتراك.. القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم 2026

الزمالك

تحذير وشكوى.. تطورات جديدة في أزمة رخصة الزمالك

الدواجن

هبوط أسعار الفراخ البيضاء والأمهات.. والبانيه يسجل مفاجأة للمستهلكين

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 15 يونيو.. عيار 21 بكام؟

لحظة انتشال السيارة

بدل الفرح تحولت لكفن.. تفاصيل مأساوية بحادث سقوط سيارة بترعة المريوطية

ياسين العياري

ابن الأصول التونسية يعاقب نسور قرطاج.. ياسين العياري يهز شباك تونس بقميص السويد

أقطاي عبد الله

مصير أقطاي عبد الله.. تواصل مع هادي خشبة

ترشيحاتنا

حماية المستهلك

رئيس جهاز حماية المستهلك يلتقي محافظ دمياط لبحث تعزيز الرقابة على الأسواق وضبط أسعار السلع

الدكتور هشام ستيت

هيئة الشراء الموحد: حققنا الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما

الدكتور إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية خلال الاجتماع

الرقابة المالية تعقد أولى اجتماعات اللجنة الاستشارية للمختبر التنظيمي للتكنولوجيا

بالصور

في عيد ميلاده الـ34.. صور تجمع محمد صلا بزوجته وبناته

فى عيد ميلاده الـ34.. صور تجمع محمد صلا بزوجته و بناته
فى عيد ميلاده الـ34.. صور تجمع محمد صلا بزوجته و بناته
فى عيد ميلاده الـ34.. صور تجمع محمد صلا بزوجته و بناته

سرطان الدم..أعراض صامتة يجب الحذر منها

سرطان الدم..أعراض صامتة يجب الحذر منها
سرطان الدم..أعراض صامتة يجب الحذر منها
سرطان الدم..أعراض صامتة يجب الحذر منها

طريقة عمل الجمبرى الفاهيتا

الطريقه عمل الجمبرى الفاهيتا..
الطريقه عمل الجمبرى الفاهيتا..
الطريقه عمل الجمبرى الفاهيتا..

عملاء BMW أمام الرصاص والقنابل في تجربة أحدث سياراتها

سعر BMW 7 Series Protection
سعر BMW 7 Series Protection
سعر BMW 7 Series Protection

فيديو

عصير القصب

بعد ضبط مادة ضارة.. التموين توجه 5 نصائح مهمة لمستهلكي عصير القصب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين مخاوف العقل وحقائق الواقع.. كيف يصنع القلق سيناريوهات لا تحدث؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة

المزيد