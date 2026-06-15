نقيب الفلاحين يحذر من إضافة ثاني أكسيد التيتانيوم لعصير القصب: مادة محظورة في مصر وتغير اللون الطبيعي

حذر حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، من استخدام مادة ثاني أكسيد التيتانيوم في بعض محلات عصير القصب، مؤكدًا أنها مادة محظور استخدامها كمضاف غذائي للعصائر الطبيعية في مصر، ومشددًا على ضرورة تكثيف الرقابة لحماية صحة المواطنين ومنع الغش التجاري.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير، وسارة مجدي، في برنامج"صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد": "مادة ثاني أكسيد التيتانيوم تُستخدم في الأساس في صناعات الدهانات ومستحضرات التجميل، وبدأ استخدامها في بعض المنتجات الغذائية عالميًا منذ عقود بنسب، وبعدين اتحظرت من الاتحاد الأوروبي، واستخدامها في العصائر الطبيعية غير مسموح به داخل مصر".

وأوضح أن الهدف من إضافة ثاني أكسيد التيتانيوم إلى عصير القصب هو إكسابه لونًا أبيض ناصعًا وإخفاء التغير الطبيعي الذي يطرأ على العصير نتيجة التأكسد، مشيرًا إلى أن عصير القصب الطبيعي يكون لونه أصفر ذهبي أو أخضر فاتح، ويتغير لونه تدريجيًا عند تعرضه للهواء.

وأضاف أن بقاء عصير القصب باللون الأبيض لفترات طويلة يعد مؤشرًا على احتمال إضافة المادة إليه، لافتًا إلى أن وجود ترسبات تشبه البودرة البيضاء في قاع الكوب يعد من العلامات التي قد تشير إلى استخدام ثاني أكسيد التيتانيوم.