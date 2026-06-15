قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجلس النواب يوافق عل اتفاقية دعم لقطاع الحماية الاجتماعية بقيمة 2 مليون يورو
صندوق خشبي وصبة خرسانية.. تفاصيل العثور على جثمان أم أخفى نجلها خبر وفاتها 4 أشهر للاستيلاء على معاشها بالإسكندرية
عون: استقرار لبنان وأمنه جزء لا يتجزأ من أي مسعى جدي لترسيخ الاستقرار في المنطقة
القائم بأعمال رئيس الضرائب العقارية في أول تصريح: سنتنازل عن طعون المتأخرات
من الاتصالات إلى القمم.. محطات وزيارات صنعت الشراكة المصرية الإماراتية
سقوط حافلة في اثيوبيا في وادي ومصرع ركابها
ياسين العياري.. اللاعب الذي رفض تونس وعاقبها في المونديال.. ليلة قاسية لنسور قرطاج أمام السويد
مجموعة مصر.. موعد مباراة إيران ونيوزيلندا في كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة
رسميا.. المالية تعلن تفاصيل إطلاق أبكليشن موبايل للضرائب العقارية
شعبة بيض المائدة: مصر حققت الاكتفاء الذاتي ونسعى للتوسع في الأسواق الأفريقية
استقبل 10 أهداف ودي ورسمي.. هل يستعيد منتخب تونس توازنه أمام اليابان وهولندا؟
انخفاض أسعار الفراخ اليوم الاثنين 15-6-2026 في الأسواق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

انخفاض أسعار الفراخ اليوم الاثنين 15-6-2026 في الأسواق

أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم
محمد صبيح

شهدت أسعار الفراخ والدواجن في مصر اليوم الاثنين 15 يونيو 2026 تراجعًا جديدًا داخل الأسواق المحلية، وسط حالة من الهدوء النسبي في الطلب وزيادة المعروض، ما انعكس بشكل مباشر على أسعار مختلف الأنواع سواء الفراخ البيضاء أو البلدي أو أجزاء الدواجن.

ويأتي هذا الانخفاض في إطار حالة من التذبذب التي يشهدها سوق الدواجن خلال الفترة الأخيرة، مع استمرار تأثر الأسعار بعوامل الإنتاج وتكاليف الأعلاف وحجم المعروض اليومي.

أسعار الفراخ اليوم

الفراخ البيضاء تربية بيتي: 80 جنيهًا

الفراخ البلدي (شمورت): 120 جنيهًا

الفراخ البلدي ساسو: 120 جنيهًا

الفراخ البلدي فيومي: 135 جنيهًا

الفراخ البلدي حشو: 125 جنيهًا

العتاقي الفلاحي: 85 جنيهًا

أسعار أجزاء الدواجن

وراك فريش: 90 جنيهًا

صفحة ورك: 80 جنيهًا

بانيه فريش: 235 جنيهًا

شيش طاووق: 185 جنيهًا

أجنحة سوبر: 50 جنيهًا

دبابيس كنتاكي: 118 جنيهًا

صدور بالعظم: 165 جنيهًا

أسعار الكبدة والقوانص

كبدة وقوانص: 90 جنيهًا

كبدة صافي: 115 جنيهًا

قوانص صافي: 70 جنيهًا

كسر بانيه: 70 جنيهًا

أسعار الطيور والبدائل

حمام كداب: 190 جنيهًا

حمام جامبو: 225 جنيهًا

أرنب بلدي: 150 جنيهًا

بط بلدي فلاحي: 125 جنيهًا

بط مولر تربية بيتي: 115 جنيهًا

بط أبيض تربية بيتي: 110 جنيهات

رومي بلدي: 170 جنيهًا

رومي أبيض: 155 جنيهًا

منتجات أخرى

هياكل: 25 جنيهًا

رجول: 12 جنيهًا

أسباب تراجع أسعار الدواجن

يرجع هذا الانخفاض إلى زيادة المعروض من الدواجن في الأسواق مقابل تراجع نسبي في معدلات الطلب، إلى جانب استقرار تكاليف الإنتاج نسبيًا خلال الفترة الحالية، ما ساهم في تخفيف الضغوط السعرية على السوق.

توقعات السوق

يتوقع تجار ومتعاملون في سوق الدواجن استمرار حالة التذبذب خلال الأيام المقبلة، مع ترقب أي تغيرات في أسعار الأعلاف ومدخلات الإنتاج التي تعد العامل الأساسي في تحديد اتجاه الأسعار.

أسعار الفراخ والدواجن أسعار الفراخ اليوم أسعار أجزاء الدواجن سعر الفراخ البيضاء أسعار الفراخ البلدي أسعار الكتاكيت والدواجن سعر كيلو الفراخ اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

قناة مجانية تنقل مواجهة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026

القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم

بدون اشتراك.. القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم 2026

الزمالك

تحذير وشكوى.. تطورات جديدة في أزمة رخصة الزمالك

الدواجن

هبوط أسعار الفراخ البيضاء والأمهات.. والبانيه يسجل مفاجأة للمستهلكين

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 15 يونيو.. عيار 21 بكام؟

لحظة انتشال السيارة

بدل الفرح تحولت لكفن.. تفاصيل مأساوية بحادث سقوط سيارة بترعة المريوطية

ياسين العياري

ابن الأصول التونسية يعاقب نسور قرطاج.. ياسين العياري يهز شباك تونس بقميص السويد

أقطاي عبد الله

مصير أقطاي عبد الله.. تواصل مع هادي خشبة

ترشيحاتنا

حماية المستهلك

رئيس جهاز حماية المستهلك يلتقي محافظ دمياط لبحث تعزيز الرقابة على الأسواق وضبط أسعار السلع

الدكتور هشام ستيت

هيئة الشراء الموحد: حققنا الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما

الدكتور إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية خلال الاجتماع

الرقابة المالية تعقد أولى اجتماعات اللجنة الاستشارية للمختبر التنظيمي للتكنولوجيا

بالصور

في عيد ميلاده الـ34.. صور تجمع محمد صلا بزوجته وبناته

فى عيد ميلاده الـ34.. صور تجمع محمد صلا بزوجته و بناته
فى عيد ميلاده الـ34.. صور تجمع محمد صلا بزوجته و بناته
فى عيد ميلاده الـ34.. صور تجمع محمد صلا بزوجته و بناته

سرطان الدم..أعراض صامتة يجب الحذر منها

سرطان الدم..أعراض صامتة يجب الحذر منها
سرطان الدم..أعراض صامتة يجب الحذر منها
سرطان الدم..أعراض صامتة يجب الحذر منها

طريقة عمل الجمبرى الفاهيتا

الطريقه عمل الجمبرى الفاهيتا..
الطريقه عمل الجمبرى الفاهيتا..
الطريقه عمل الجمبرى الفاهيتا..

عملاء BMW أمام الرصاص والقنابل في تجربة أحدث سياراتها

سعر BMW 7 Series Protection
سعر BMW 7 Series Protection
سعر BMW 7 Series Protection

فيديو

عصير القصب

بعد ضبط مادة ضارة.. التموين توجه 5 نصائح مهمة لمستهلكي عصير القصب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين مخاوف العقل وحقائق الواقع.. كيف يصنع القلق سيناريوهات لا تحدث؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة

المزيد