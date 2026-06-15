انخفاض أسعار الفراخ اليوم الاثنين 15-6-2026 في الأسواق

شهدت أسعار الفراخ والدواجن في مصر اليوم الاثنين 15 يونيو 2026 تراجعًا جديدًا داخل الأسواق المحلية، وسط حالة من الهدوء النسبي في الطلب وزيادة المعروض، ما انعكس بشكل مباشر على أسعار مختلف الأنواع سواء الفراخ البيضاء أو البلدي أو أجزاء الدواجن.

ويأتي هذا الانخفاض في إطار حالة من التذبذب التي يشهدها سوق الدواجن خلال الفترة الأخيرة، مع استمرار تأثر الأسعار بعوامل الإنتاج وتكاليف الأعلاف وحجم المعروض اليومي.

أسعار الفراخ اليوم

الفراخ البيضاء تربية بيتي: 80 جنيهًا

الفراخ البلدي (شمورت): 120 جنيهًا

الفراخ البلدي ساسو: 120 جنيهًا

الفراخ البلدي فيومي: 135 جنيهًا

الفراخ البلدي حشو: 125 جنيهًا

العتاقي الفلاحي: 85 جنيهًا

أسعار أجزاء الدواجن

وراك فريش: 90 جنيهًا

صفحة ورك: 80 جنيهًا

بانيه فريش: 235 جنيهًا

شيش طاووق: 185 جنيهًا

أجنحة سوبر: 50 جنيهًا

دبابيس كنتاكي: 118 جنيهًا

صدور بالعظم: 165 جنيهًا

أسعار الكبدة والقوانص

كبدة وقوانص: 90 جنيهًا

كبدة صافي: 115 جنيهًا

قوانص صافي: 70 جنيهًا

كسر بانيه: 70 جنيهًا

أسعار الطيور والبدائل

حمام كداب: 190 جنيهًا

حمام جامبو: 225 جنيهًا

أرنب بلدي: 150 جنيهًا

بط بلدي فلاحي: 125 جنيهًا

بط مولر تربية بيتي: 115 جنيهًا

بط أبيض تربية بيتي: 110 جنيهات

رومي بلدي: 170 جنيهًا

رومي أبيض: 155 جنيهًا

منتجات أخرى

هياكل: 25 جنيهًا

رجول: 12 جنيهًا

أسباب تراجع أسعار الدواجن

يرجع هذا الانخفاض إلى زيادة المعروض من الدواجن في الأسواق مقابل تراجع نسبي في معدلات الطلب، إلى جانب استقرار تكاليف الإنتاج نسبيًا خلال الفترة الحالية، ما ساهم في تخفيف الضغوط السعرية على السوق.

توقعات السوق

يتوقع تجار ومتعاملون في سوق الدواجن استمرار حالة التذبذب خلال الأيام المقبلة، مع ترقب أي تغيرات في أسعار الأعلاف ومدخلات الإنتاج التي تعد العامل الأساسي في تحديد اتجاه الأسعار.