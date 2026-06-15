مسلسل ممكن الحلقة 13.. صدمة ملك ومحاولات تقرب زياد ونور

شهدت الحلقة 13 من مسلسل «ممكن» الذى يعرض حالياً على منصة mbc شاهد تطورات درامية مثيرة، زادت من حالة الترقب لدى الجمهور، خاصة مع تصاعد الصراعات بين الشخصيات الرئيسية واقتراب كشف العديد من الأسرار التي ظلت غامضة طوال الحلقات الماضية.

واصلت نور "نادين نجيم" محاولاتها لبداية جديدة بعد قبول تصاميمها للمشاركة في مسابقة مهمة، بينما استمر زياد "ظافر عابدين" في البحث عن حقيقة ما حدث في قضية العملية المثيرة للجدل.

كما شهدت الحلقة لحظات تقارب إنسانية مؤثرة بين نور وزياد، في الوقت الذي عاد فيه وائل لتهديد نور من جديد، ما زاد من حدة التوتر في الأحداث.

أما المفاجأة الكبرى فجاءت في المشهد الأخير، عندما اكتشفت ملك بالصدفة أن كريم هو المسؤول عن تصوير زياد في الملهى ونشر الصور التي تسببت في تدمير حياته وإشعال الخلافات بينه وبينها، لتنتهي الحلقة على صدمة كبيرة تمهد لمواجهات نارية خلال الحلقات المقبلة.

مواعيد عرض مسلسل "ممكن"

يتم عرض حلقات المسلسل اللبناني "ممكن" يومياً من الاحد الى الخميس على منصة MBC شاهد، في تمام الساعة 12 صباحاً.

فريق عمل مسلسل "ممكن"

يُشارك في بطولة مسلسل "ممكن" عددٌ كبيرٌ من الفنانين، ومن أبرزهم: نادين نسيب نجيم، ظافر العابدين، زينة مكي، ألان سعادة، آنجو ريحان، روديغ سليمان، مروى خليل، جورج شلهوب، ملاك كنعان

والمسلسل من إنتاج صادق أنور الصباح، ومن تأليف مجدي أمين، منى الشيمي، وإخراج أمين درة.