قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الـ 48 ساعة القادمين فاصلة.. تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية لمحمد مرزبان
مزاعم تسريب امتحان مادة الصرف لطلاب القسم العلمي بالثانوية الأزهرية
وزير الخارجية الإيرانى: نقدر مصر وقيادتها على جهودها خلال المفاوضات
الأرصاد تحذر: مصر تتعرض لموجة من الرمال والأتربة خلال الساعات القادمة
مليار جنيه لماسبيرو.. إشادة عمالية بدعم الحكومة للإعلام الوطني
الإحتلال يتحدى ترامب.. كاتس: أوافق نتنياهو على بقائنا في لبنان وسوريا وغزة
استشهاد فلسطينية في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة
موقف مي عمر من مشاركتها فى مسلسل محمد رمضان في 2027
القبض على "الورور" أشهر تاجر مخدرات بالقليوبية
بالأسماء.. الصحة: غلق 27 منشأة طبية غير مرخصة وضبط مخالفات انتحال صفة الممارسة الطبية
الشراء الموحد: توطين صناعة الدواء ساهم في توفير 2 مليار جنيه خلال عام
وسط صرخات وبكاء.. تشييع 6 من جثامين ضحايا حادث ترعة المريوطية لمثواهم الأخير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مسلسل ممكن الحلقة 13.. صدمة ملك ومحاولات تقرب زياد ونور

مسلسل ممكن
مسلسل ممكن
أحمد إبراهيم

شهدت الحلقة 13 من مسلسل «ممكن» الذى يعرض حالياً على منصة mbc شاهد تطورات درامية مثيرة، زادت من حالة الترقب لدى الجمهور، خاصة مع تصاعد الصراعات بين الشخصيات الرئيسية واقتراب كشف العديد من الأسرار التي ظلت غامضة طوال الحلقات الماضية.

 واصلت نور "نادين نجيم" محاولاتها لبداية جديدة بعد قبول تصاميمها للمشاركة في مسابقة مهمة، بينما استمر زياد "ظافر عابدين" في البحث عن حقيقة ما حدث في قضية العملية المثيرة للجدل.

كما شهدت الحلقة لحظات تقارب إنسانية مؤثرة بين نور وزياد، في الوقت الذي عاد فيه وائل لتهديد نور من جديد، ما زاد من حدة التوتر في الأحداث.

أما المفاجأة الكبرى فجاءت في المشهد الأخير، عندما اكتشفت ملك بالصدفة أن كريم هو المسؤول عن تصوير زياد في الملهى ونشر الصور التي تسببت في تدمير حياته وإشعال الخلافات بينه وبينها، لتنتهي الحلقة على صدمة كبيرة تمهد لمواجهات نارية خلال الحلقات المقبلة.

 مواعيد عرض مسلسل "ممكن"

يتم عرض حلقات المسلسل اللبناني "ممكن" يومياً من الاحد الى الخميس على منصة MBC شاهد، في تمام الساعة 12 صباحاً.

فريق عمل مسلسل "ممكن"

يُشارك في بطولة مسلسل "ممكن" عددٌ كبيرٌ من الفنانين، ومن أبرزهم: نادين نسيب نجيم، ظافر العابدين، زينة مكي، ألان سعادة، آنجو ريحان، روديغ سليمان، مروى خليل، جورج شلهوب، ملاك كنعان

 والمسلسل من إنتاج صادق أنور الصباح، ومن تأليف مجدي أمين، منى الشيمي، وإخراج أمين درة.

مسلسل ممكن ظافر العابدين الفنان ظافر العابدين نادين نجيم الفنانة نادين نجيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

قناة مجانية تنقل مواجهة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026

القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم

بدون اشتراك.. القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم 2026

الزمالك

تحذير وشكوى.. تطورات جديدة في أزمة رخصة الزمالك

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026

الدواجن

هبوط أسعار الفراخ البيضاء والأمهات.. والبانيه يسجل مفاجأة للمستهلكين

البحث عن الضحايا

6 ماتوا.. ننشر أسماء ضحايا سقوط سيارة في ترعة المريوطية

لحظة انتشال السيارة

بدل الفرح تحولت لكفن.. تفاصيل مأساوية بحادث سقوط سيارة بترعة المريوطية

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 15 يونيو.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

مواصفات BYD الكهربائية

تقنية أمان جديدة تمنع دهس الحيوانات المختبئة تحت السيارات

هاتف Honor X80 Pro Max

بطارية 11,000 ميلي أمبير.. مواصفات هاتف HONOR X80 Pro Max المرتقب

أخبار السيارات

أخبار السيارات| الكشف عن مايكسترو V800 الفاخرة.. 5 سيارات تحمل العلامة اليابانية "الأخيرة أرخص سعرًا"

بالصور

طريقة عمل الجمبرى الفاهيتا

الطريقه عمل الجمبرى الفاهيتا..
الطريقه عمل الجمبرى الفاهيتا..
الطريقه عمل الجمبرى الفاهيتا..

عملاء BMW أمام الرصاص والقنابل في تجربة أحدث سياراتها

سعر BMW 7 Series Protection
سعر BMW 7 Series Protection
سعر BMW 7 Series Protection

جمال وأنوثة.. رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جريئة

رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جريئة
رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جريئة
رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جريئة

فيديو

عصير القصب

بعد ضبط مادة ضارة.. التموين توجه 5 نصائح مهمة لمستهلكي عصير القصب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين مخاوف العقل وحقائق الواقع.. كيف يصنع القلق سيناريوهات لا تحدث؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة

المزيد