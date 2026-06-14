نجاح متواصل وإشادات واسعة لمسلسل «ممكن» على منصة شاهد عربياً و عالمياً

يواصل مسلسل ممكن النجاح الكبير الذي حققه ، والذي حظى بتفاعل جماهيري واسع منذ بداية عرضه على منصة «شاهد».

وحقق المسلسل انتشارًا لافتًا داخل العديد من الدول العربية والأوروبية، حيث تصدر قوائم المشاهدة في أكثر من دولة، ووصل إلى مراكز متقدمة على المنصة، ليؤكد حضوره القوي بين الأعمال الدرامية الأكثر متابعة خلال الفترة الحالية.

ويرى كثير من المتابعين أن أحد أهم أسباب هذا النجاح يعود إلى الأداء المميز لنادين نسيب نجيم في شخصية «نور»، حيث قدمت شخصية مليئة بالمشاعر والتحديات والتحولات الدرامية، ما جعل الجمهور يتعاطف معها ويتابع رحلتها بشغف كبير. كما أبهرت المشاهدين أيضًا من خلال شخصية «ميراج» التي كشفت جانبًا مختلفًا من قدراتها التمثيلية، وقدمت من خلالها واحدًا من أكثر أدوارها تعقيدًا ونضجًا.

وساهمت التطورات المتسارعة في الأحداث، خاصة العلاقة بين نور وزياد والصراعات التي تواجه الشخصيات، في زيادة ارتباط الجمهور بالعمل وتصدره النقاشات على مواقع التواصل الاجتماعي، مع ترقب واسع للحلقات المقبلة.

كما لعبت الرؤية الإخراجية للمخرج أمين درة دورًا مهمًا في نجاح العمل، إلى جانب السيناريو الذي كتبه مجدي أمين ومنى الشيمي، والإنتاج الضخم لشركة سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان للمنتج صادق الصباح.

ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، أبرزهم نادين نسيب نجيم، ظافر العابدين، زينة مكي، أنجو ريحان، رودريغ سليمان، رولا حمادة، جورج شلهوب، دالي جو، ملاك كنعان وآلان سعادة.

ويتكون مسلسل «ممكن» من 21 حلقة، ويُعرض حصريًا على منصة «شاهد»، مواصلًا تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة وإشادات واسعة، ليؤكد أنه أحد أبرز الأعمال العربية المشتركة وأكثرها نجاحًا خلال الموسم الحالي.