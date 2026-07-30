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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد طرح الإعلان الأول .. بطل Clayface يكشف كواليس أصعب تجربة في مسيرته السينمائية

بعد طرح الإعلان الأول.. بطل "Clayface" يكشف كواليس أصعب تجربة في مسيرته السينمائية
بعد طرح الإعلان الأول.. بطل "Clayface" يكشف كواليس أصعب تجربة في مسيرته السينمائية
أحمد إبراهيم

أثار فيلم "Clayface"  حالة من الترقب بين عشاق عالم DC، بعدما طرحت DC Studios  الإعلان الأول للعمل، والذي كشف عن أجواء رعب نفسي وجسدي مختلفة تمامًا عن أفلام الأبطال الخارقين المعتادة، وبالتزامن مع طرح الإعلان، كشف بطل الفيلم، الممثل الويلزي توم ريس هاريس، عن كواليس تجسيده لشخصية مات هاجن، مؤكدًا أن الرحلة التي يخوضها بطل الفيلم ليست مجرد تحول جسدي إلى شخصية  "Clayface"، بل رحلة انهيار نفسي وإنساني كاملة.
وأوضح هاريس أنه علم باختياره لبطولة الفيلم بطريقة لن ينساها، إذ كان يقود دراجته في شوارع لندن بعد انتهاء فترة تجارب أداء استمرت قرابة شهرين، قبل أن يتلقى اتصالًا عاجلًا من وكيل أعماله يخبره بحصوله على الدور، وذلك قبل دقائق فقط من إعلان الخبر رسميًا. ووصف تلك اللحظة بأنها غيرت حياته بالكامل، مؤكدًا أن عملية الاختبارات كانت مرهقة نفسيًا بسبب رغبته الشديدة في الحصول على الشخصية.


وكشف هاريس أن شخصية مات هاجن تُقدم هذه المرة بصورة مختلفة، إذ يجسد ممثلًا صاعدًا في مدينة جوثام، تتغير حياته تمامًا بعدما يتعرض لتشوه في وجهه نتيجة تورطه مع أحد زعماء الجريمة، قبل أن يلجأ إلى عالمة تجري علاجًا تجريبيًا يعيد ملامحه في البداية، لكنه يحوله تدريجيًا إلى الكائن المرعب "Clayface".


ووصف بطل الفيلم رحلة الشخصية بأنها "عاصفة نفسية"، مؤكدًا أن الأحداث لا تعتمد فقط على المؤثرات البصرية، بل تركز على الصراع الداخلي لشخص فقد هويته وحياته بالكامل، وهو ما اعتبره الجانب الأكثر جذبًا بالنسبة إليه عند قراءة السيناريو.


كما تحدث هاريس عن أحد أصعب أيام التصوير، كاشفًا أنه تعرض لإصابة بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي (ACL)، لكنه أخفى الأمر عن فريق العمل ومصممي مشاهد الأكشن حتى لا يتوقف التصوير أو يتم استبداله في بعض المشاهد. وأوضح أن أكثر اللقطات صعوبة كانت مشهد انهيار وجه الشخصية داخل دورة مياه إحدى الطائرات، والذي اضطر خلاله لاستخدام مقص لشق الجلد المتحول إلى مادة طينية، في مشهد وصفه بأنه من أكثر اللحظات قسوة خلال مسيرته الفنية. وأضاف أن بعض أفراد فريق التصوير لم يتمكنوا من مشاهدة اللقطة كاملة بسبب شدتها.


وأشار الممثل إلى أن العمل يجمع بين الدراما النفسية والرعب الجسدي، أكثر من كونه فيلم أبطال خارقين تقليديًا، وهو ما جعله ينجذب للمشروع منذ البداية، مؤكدًا أن الجمهور سيشاهد جانبًا مختلفًا تمامًا من عالم DC، يعتمد على المشاعر الإنسانية بقدر اعتماده على الرعب والمؤثرات البصرية.


ويُعد "Clayface" أول فيلم في عالم DC Studios يتبنى بشكل كامل أسلوب Body Horror مع تصنيف عمري للكبار، وهو من إخراج جيمس واتكينز، عن قصة للكاتب مايك فلاناجان وسيناريو شارك في كتابته مع حسين أميني. ويشارك في البطولة إلى جانب توم ريس هاريس كل من ناعومي آكي، وماكس مينغيلا، وإيدي مارسان، وديفيد دينسيك.


ومن المقرر أن يُعرض الفيلم في دور السينما المصرية ابتداءً من22  أكتوبر بتوزيع من يونايتد موشن بيكشترز، ليقدم واحدة من أكثر تجارب DC اختلافًا، حيث تمزج أحداثه بين الرعب النفسي والدراما الإنسانية داخل عالم الأبطال الخارقين.

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