تصعيد ضد الإعلام.. جيش الاحتلال يعتد.ي على طاقم CNN في الضفة الغربية

أفادت وسائل إعلام عبرية، يوم الخميس بأن جيش الاحتلال اعتدى على طاقم شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية في الضفة الغربية المحتلة.

وعادت كتيبة احتياطية، كانت قد سُحبت من الضفة الغربية عقب حادثة وقعت الشهر الماضي، حيث اعتدى جنودها على طاقم قناة CNN واحتُجزوا فيه.

وفي أواخر مارس، أعلن جيش الاحتلال أن الكتيبة 941 "نتساح إسرائيل" أُرسلت لحضور دورة تدريبية تهدف إلى "تعزيز أسسها المهنية والأخلاقية".

لم تُعاد الوحدة بالكامل إلى الضفة الغربية بعد، لكنها تعمل حاليًا كقوة احتياطية لمهام مختلفة ضمن القيادة المركزية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، نفذت الكتيبة غارة على مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين، ومن المتوقع أن تنفذ مهامًا إضافية في الأيام المقبلة، وفقًا لإذاعة جيش الاحتلال.

وقال جيش الاحتلال إن الكتيبة لن تعود إلى نشاطها الكامل في الضفة الغربية إلا بموافقة قائد القيادة المركزية اللواء آفي بلوث.