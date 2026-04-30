6500 طن معدات عسكرية .. شحنات ضخمة من الأسلحة تصل إسرائيل

أفادت وزارة الدفاع الإسرائيلية، يوم الخميس بوصول سفينتين وعدة طائرات شحن، تحمل آلاف الذخائر الجوية والبرية والمعدات العسكرية، بإجمالي 6500 طن، إلى إسرائيل خلال 24 ساعة.

ونُقلت الذخائر والمعدات ضمن عملية لوجستية قادها وفد وزارة الدفاع للمشتريات في الولايات المتحدة، ووحدة هيئة النقل الدفاعي الدولية التابعة لإدارة المشتريات الدفاعية، وشعبة التخطيط في جيش الاحتلال الإسرائيلي. ورست السفن في ميناءي أشدود وحيفا، ومن هناك نُقلت المعدات إلى قواعد جيش الاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن طائرة مسيرة تابعة لحزب الله أصابت ما لا يقل عن 12 جنديًا في شمال إسرائيل بعد أن استهدفت مركبة عسكرية.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن الطائرة المسيرة أصابت بالقرب من بلدة شوميرا قرب الحدود الإسرائيلية اللبنانية وأصيب جنديان بجروح متوسطة، بينما أصيب 10 آخرون على الأقل بجروح طفيفة.

وتُظهر صورة نشرتها إدارة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية مركبة عسكرية مشتعلة بينما يتصاعد دخان كثيف في السماء، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.