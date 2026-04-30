سفير الإمارات يشارك في جلسة نقاشية حول الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري المصري ‏‎

شارك السفير حمد عبيد الزعابي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، في جلسة نقاشية تناولت الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع العقاري والحوافز التي تقدمها مصر للمستثمرين الأجانب، وذلك على هامش توقيع عقد شراكة بين شركة الإمارات جلوبال للاستثمار العقاري(EGRI)،و شركة دلتا كابيتال للتطوير العمراني.

‏‎وأكد السفير الزعابي، خلال مشاركته، على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، مشيراً إلى أن مصر تمثل وجهة استثمارية متميزة بفضل مقوماتها الاستراتيجية، وبنيتها التحتية المتطورة، وموقعها الجغرافي الفريد.

‏‎وشدد السفير حمد الزعابي على أن الشركات الإماراتية تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز تواجدها وزيادة حجم استثماراتها في السوق المصري.

‏‎وتناولت الجلسة النقاشية الحوافز الاستثمارية التي أطلقتها الحكومة المصرية، والتي تشمل تسهيلات إجرائية وضريبية تهدف إلى تشجيع رؤوس الأموال الأجنبية على ضخ استثمارات جديدة والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

وحضر الحلقة النقاشية كلا من شركة الإمارات جلوبال للاستثمار العقاري(EGRI)،و شركة دلتا كابيتال للتطوير العمراني وشركة القلعة الحمراء وعدد من المشاركين في الفعالية. ويأتي حضور السفير حمد الزعابي لهذا الحدث الهام تأكيداً على تعزيز جهود التعاون الاقتصادي، وتوسيع آفاق التعاون المشترك الذي يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.