نهاية"سبايدر مان" اليمن.. العثور على عنتر العبسي داخل فوهة بركان

عثرت فرق الدفاع المدني اليمنية على جثمان المتسلق اليمني عنتر العبسي بعد ساعات من البحث المكثف، عقب سقوطه داخل فوهة بركان حرضة دمت الكبريتية بمحافظة الضالع وسط اليمن.

وجاء العثور عليه بعد حالة من الترقب والبحث بدأت فور الإبلاغ عن فقدانه أثناء وجوده في المنطقة البركانية.

انتشال الجثمان من مياه الفوهة الحارة

تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال الجثمان من المياه الحارة داخل فوهة البركان الخامد، بعد ساعات من عمليات البحث المتواصلة.

وكان العبسي قد اختفى أثناء محاولته تسلق المنطقة البركانية الوعرة، قبل أن تنتهي رحلة البحث بالعثور على جثمانه.

من هو عنتر العبسي؟

يُعرف عنتر العبسي أيضًا باسم “القعقاع العبسي”، ويُعد من أبرز صناع محتوى المغامرات والتسلق في اليمن

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