الأمن يكشف حقيقة واقعة الاعتداء على راكب داخل موقف بالقاهرة بسبب الأجرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطعى فيديو وصور تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحب الحساب من قيام قائد سيارة "ميكروباص" وآخر بالتعدى عليه بالسب والضرب بإستخدام عصا خشبية داخل أحد المواقف بالقاهرة لخلاف بينهما حول قيمة الأجرة ، و كذا تضرره من إنتشار ظاهرة التسول داخل الموقف .





بالفحص أمكن تحديد صاحب الحساب (مقيم بمحافظة الشرقية) ، وبسؤاله قرر أنه بتاريخ10/ الجارى وحال إستقلاله سيارة ميكروباص من داخل أحد المواقف بالقاهرة متجهاً إلى محل سكنه بالشرقية حدثت بينه وبين ( قائد السيارة ، ومُحصل السيارة ) مشادة كلامية لقيامهما بتحصيل أجرة أزيد من المقررة ، وعقب ذلك حدثت مشادة كلامية بينه وبين (سيدة "مسنة" ، ونجلها) لقيامه بتصويرهما أثناء قيامهما بإستجداء المارة تعدوا خلالها عليه بالسب والضرب دون حدوث إصابات .

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقهم الظاهرين بمقطع الفيديو (مقيمين بمحافظة القليوبية) ، وبمواجهتهم أيدوا ماسبق.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورين .. وتولت النيابة العامة التحقيق.