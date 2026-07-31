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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 31 يوليو 2026 .. تراجع الطماطم

الخضار
الخضار
رحمة سمير

سجلت أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة تباينًا ملحوظًا، وفقًا لآخر تحديثات السوق، اليوم الجمعة 31 يوليو 2026، حيث انخفضت أسعار بعض الأصناف، بينما ارتفعت أسعار أخرى.

ويعد سوق العبور أحد أبرز المؤشرات لحركة تداول الخضراوات في مصر، إذ تمثل أسعاره مرجعًا أساسيًا لتجار التجزئة والمستهلكين.

أسعار الطماطم والبطاطس اليوم

تراوح سعر كيلو الطماطم بين 5 و10 جنيهات، بانخفاض جنيه واحد عن السعر السابق.

وسجل سعر كيلو البطاطس ما بين 13 و20 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن السعر السابق.

اسعار الخضار

أسعار البصل في سوق العبور

تراوح سعر كيلو البصل الأبيض بين 7 و11 جنيهًا، بزيادة جنيه واحد عن السعر السابق.

وسجل البصل الأحمر أسعارًا تراوحت بين 6.5 و8.5 جنيهات للكيلو، بارتفاع 50 قرشًا عن السعر السابق.

أسعار الكوسة والجزر

تراوح سعر كيلو الكوسة بين 5 و15 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن السعر السابق.

وسجل سعر كيلو الجزر دون عروش ما بين 10 و20 جنيهًا، بزيادة 4 جنيهات عن السعر السابق.

أسعار الفاصوليا والبامية والملوخية

تراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 20 و40 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو البامية ما بين 20 و40 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن السعر السابق.

وتراوح سعر كيلو الملوخية بين 5 و10 جنيهات.

أسواق الخضار والفاكهة

أسعار الباذنجان اليوم

سجل سعر كيلو الباذنجان البلدي ما بين 3 و6 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي بين جنيهين و5 جنيهات، بانخفاض 3 جنيهات عن السعر السابق.

وسجل الباذنجان الأبيض أسعارًا تراوحت بين 3 و6 جنيهات للكيلو، بانخفاض جنيهين عن السعر السابق.

أسعار الفلفل بأنواعه

تراوح سعر كيلو الفلفل الرومي بين 3 و9 جنيهات، بانخفاض 5 جنيهات عن السعر السابق.

وسجل الفلفل الحامي ما بين 4 و8 جنيهات للكيلو، بتراجع جنيه واحد عن السعر السابق.

وتراوح سعر كيلو الفلفل الألوان بين 15 و35 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن السعر السابق.

اسعار الخضار

أسعار الخيار اليوم

تراوح سعر كيلو الخيار الصوب بين 8 و12 جنيهًا.

وسجل الخيار البلدي أسعارًا تراوحت بين 8 و12 جنيهًا للكيلو.

أسعار الثوم والليمون

تراوح سعر كيلو الثوم بين 20 و40 جنيهًا.

وسجل الليمون البلدي ما بين 10 و50 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر الليمون الأضاليا بين 15 و40 جنيهًا للكيلو.

سوق العبور الخضراوات مصر الطماطم الجمعة البطاطس

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