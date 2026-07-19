تباين في أسعار الخضار اليوم بسوق العبور.. الكوسة والخيار يرتفعان والملوخية تتراجع

شهدت أسعار الخضار في سوق العبور للجملة، اليوم الأحد 19 يوليو 2026، حالة من التباين بين الارتفاع والانخفاض، وفق آخر تحديثات السوق، حيث ارتفعت أسعار بعض الأصناف مثل الكوسة والخيار والفلفل، بينما تراجعت أسعار الملوخية، مع استقرار نسبي في عدد من الخضراوات الأساسية.

أسعار الطماطم والبطاطس اليوم

الطماطم: من 7.5 إلى 13.5 جنيه للكيلو.

للكيلو. البطاطس: من 13 إلى 17 جنيهًا للكيلو.

أسعار البصل بأنواعه

البصل الأبيض: من 7 إلى 10 جنيهات .

. البصل الأحمر: من 6 إلى 8 جنيهات.

الكوسة والجزر

الكوسة: من 12 إلى 20 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 5 جنيهات عن السعر السابق.

للكيلو، بارتفاع عن السعر السابق. الجزر بدون عروش: من 10 إلى 20 جنيهًا.

أسعار الخضراوات الطازجة

الفاصوليا: من 28 إلى 32 جنيهًا .

. البامية: من 20 إلى 40 جنيهًا .

. الملوخية: من 5 إلى 10 جنيهات ، بانخفاض جنيهين .

، بانخفاض . الباذنجان البلدي: من 4.5 إلى 6.5 جنيه .

. الباذنجان الرومي: من 2 إلى 5 جنيهات .

. الباذنجان الأبيض: من 5 إلى 7 جنيهات.

أسعار الفلفل اليوم

الفلفل الرومي: من 10 إلى 14 جنيهًا ، بارتفاع جنيه واحد .

، بارتفاع . الفلفل الحامي: من 6 إلى 11 جنيهًا ، بارتفاع 3 جنيهات .

، بارتفاع . الفلفل الألوان: من 25 إلى 45 جنيهًا.

أسعار الخيار والثوم والليمون

الخيار الصوب: من 12 إلى 16 جنيهًا ، بارتفاع 3 جنيهات .

، بارتفاع . الخيار البلدي: من 12 إلى 16 جنيهًا .

. الثوم: من 20 إلى 40 جنيهًا للكيلو.

للكيلو. الليمون البلدي: من 15 إلى 50 جنيهًا .

. الليمون الأضاليا: من 15 إلى 25 جنيهًا.

تواصل أسعار الخضراوات تسجيل تحركات يومية داخل سوق العبور، متأثرة بتغيرات المعروض والطلب، وهو ما ينعكس على أسعار التجزئة في الأسواق، وسط توقعات باستمرار التذبذب في بعض الأصناف خلال الفترة المقبلة.