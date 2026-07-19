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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تباين في أسعار الخضار اليوم بسوق العبور.. الكوسة والخيار يرتفعان والملوخية تتراجع

الخضار
الخضار
رحمة سمير

شهدت أسعار الخضار في سوق العبور للجملة، اليوم الأحد 19 يوليو 2026، حالة من التباين بين الارتفاع والانخفاض، وفق آخر تحديثات السوق، حيث ارتفعت أسعار بعض الأصناف مثل الكوسة والخيار والفلفل، بينما تراجعت أسعار الملوخية، مع استقرار نسبي في عدد من الخضراوات الأساسية.

أسعار الطماطم والبطاطس اليوم

  • الطماطم: من 7.5 إلى 13.5 جنيه للكيلو.
  • البطاطس: من 13 إلى 17 جنيهًا للكيلو.
خضروات ..ارشيفيه

أسعار البصل بأنواعه

  • البصل الأبيض: من 7 إلى 10 جنيهات.
  • البصل الأحمر: من 6 إلى 8 جنيهات.

الكوسة والجزر

  • الكوسة: من 12 إلى 20 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 5 جنيهات عن السعر السابق.
  • الجزر بدون عروش: من 10 إلى 20 جنيهًا.

أسعار الخضراوات الطازجة

  • الفاصوليا: من 28 إلى 32 جنيهًا.
  • البامية: من 20 إلى 40 جنيهًا.
  • الملوخية: من 5 إلى 10 جنيهات، بانخفاض جنيهين.
  • الباذنجان البلدي: من 4.5 إلى 6.5 جنيه.
  • الباذنجان الرومي: من 2 إلى 5 جنيهات.
  • الباذنجان الأبيض: من 5 إلى 7 جنيهات.
خضروات ارشيفيه

أسعار الفلفل اليوم

  • الفلفل الرومي: من 10 إلى 14 جنيهًا، بارتفاع جنيه واحد.
  • الفلفل الحامي: من 6 إلى 11 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات.
  • الفلفل الألوان: من 25 إلى 45 جنيهًا.

أسعار الخيار والثوم والليمون

  • الخيار الصوب: من 12 إلى 16 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات.
  • الخيار البلدي: من 12 إلى 16 جنيهًا.
  • الثوم: من 20 إلى 40 جنيهًا للكيلو.
  • الليمون البلدي: من 15 إلى 50 جنيهًا.
  • الليمون الأضاليا: من 15 إلى 25 جنيهًا.
خضروات ..ارشيفيه

تواصل أسعار الخضراوات تسجيل تحركات يومية داخل سوق العبور، متأثرة بتغيرات المعروض والطلب، وهو ما ينعكس على أسعار التجزئة في الأسواق، وسط توقعات باستمرار التذبذب في بعض الأصناف خلال الفترة المقبلة.

أسعار الخضار الخضار العبور سوق العبور والخيار الكوسة

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