بعد الفيديو المتداول.. متحدث الزراعة يكشف حقيقة زيادة وزن الموز 80% بعد الحصاد

أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الادعاءات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن زيادة وزن الموز أو حجمه بعد الحصاد بنسبة تصل إلى 80% لا تستند إلى أي أساس علمي، مشددًا على أن ما يتم تداوله يهدف إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.

وأوضح جاد خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الموز يُحصد وهو أخضر بعد اكتمال نموه وفق مؤشرات فنية محددة، ثم يخضع لعملية تسوية باستخدام غاز الإيثيلين الطبيعي، الذي يحول النشا إلى سكريات ويغير لون الثمار إلى الأصفر، دون أن يؤثر في الوزن أو الحجم أو سلامة المنتج.

وأضاف أن الموز من أقل المحاصيل البستانية احتياجًا للمعاملات الكيميائية، ولا يتم حقنه أو رشه بمواد تؤثر في نموه، مؤكدًا أن جميع إجراءات الحصاد والتسوية المتبعة آمنة ومطبقة منذ سنوات طويلة وفق الأسس العلمية.